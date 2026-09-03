На Киевщине нашли FPV-дрон, который мог быть свергнут с "Шахеда": Флэш раскрыл подробности

Дрон (иллюстративный фото)

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В Киевской области зафиксировали случай сброса FPV-дрона, однако окончательных доказательств, запущенных именно из «Шахеда», пока нет — это лишь одна из версий.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

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Что известно о новой тактике РФ

По словам Сергея Бескрестнова, российские военные уже длительное время проводят подобные эксперименты, закрепляя по два FPV-дрона над крыльями разных летательных аппаратов, в частности «Молний», «Гербер» и «Гераней» («Шахедов»), для дальнейшего сброса.

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Эксперт отметил, что ранее такая практика была фиксирована преимущественно на обычных «Шахедах». Поскольку на реактивных моделях удерживать дроны очень сложно из-за слишком высокой скорости, хотя технологически это возможно.

Он добавил, что на прошлой неделе подобное фиксировали в Конотопе Сумской области. Однако, по словам специалиста, россияне применяют такую тактику очень нечасто, поскольку она не является массовой или слишком успешной из-за сложности общего управления. Кроме того, эти дроны имеют относительно небольшую боевую часть.

Как россияне управляют FPV-дронами в воздухе

По словам эксперта, эти FPV обычно управляются через обычные сим-карты и мобильные сети без использования специальных ретрансляторов на дронах. Такую практику противника украинские специалисты фиксируют уже около года.

«Сейчас действительно был случай зафиксирован в Киевской области, но он также был не успешен с точки зрения россиян в его использовании. Telegram-каналы об этом написали, но написали неправильно. То есть, это никакие не тайные БПЛА, которые запускаются дальше на запад Украины или еще куда-то. Это просто два обычных FPV, которые сбрасываются», — объяснил советник президента.

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Детали инцидента в Киевской области

Относительно ситуации в Киевской области эксперт уточнил, что дрон обнаружили там, где его быть не должно, однако происхождение аппарата еще исследуют.

«Был зафиксирован FPV в Киевской области, но непонятно, откуда он взялся. Поэтому было решено, что запуск был из Шахеда. Сейчас нет на 100% доказательств, что это было, это одна из версий. Поэтому сейчас мы разбираемся с этой историей и сейчас очень рано сказать о том, что это действительно было», — отметил он.

Почему россияне редко применяют этот метод

Эксперт добавил, что россияне понимают нестабильность таких методов, ведь украинские мобильные сети LTE коммерческие и полностью контролируются Украиной, поэтому они не делают на это серьезной ставки.

«Это не какое-то магическое ноу-хау, это обычная, скажем так, технология, но они пытаются время от времени это делать. И я думаю, это не с точки зрения военной эффективности, а с психологической с точки зрения, что и такое может быть», — подытожил эксперт.

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Напомним, реактивные «Шахеды» летят значительно выше и быстрее предыдущих версий беспилотников. Стрелец-зенитчик рассказал, какие силы привлекают для их уничтожения.

Также россияне кардинально изменили тактику воздушных атак на украинские города, в частности, на Киев, начав запускать небольшие группы дронов с короткими интервалами.

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