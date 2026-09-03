Женщина винила матрас в боли в спине: настоящая причина оказалась гораздо страшнее

Женщина сменила матрас из-за болей в спине, но причиной симптомов оказался рак / © Associated Press

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39-летняя Кимберли Андерсон из шотландского Данди долгое время считала, что боль в спине, плечах и ребрах вызвана старым матрасом. Однако впоследствии врачи выяснили, что за этими симптомами скрывалось рецидивирующее рак молочной железы, который уже распространился по организму.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Впервые рак молочной железы третьей стадии у Кимберли диагностировали в октябре 2019 года. Женщина сама обнаружила опухоль в левой груди, принимая душ. Она прошла химиотерапию, лучевую терапию и мастэктомию с реконструкцией. В начале 2021 года ей сообщили, что признаков рака больше нет.

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После этого Кимберли, по её словам, практически перестала думать о болезни. Однако в начале 2023 года её самочувствие начало ухудшаться. Женщину мучила сильная усталость, из-за которой ей приходилось спать днём, а также потеря аппетита и веса. Кроме того, появились боли в мышцах и костях — в частности, в спине, плечах и ребрах.

Сначала Кимберли решила, что проблема может быть в старом матрасе или в возрастных изменениях. В январе 2023 года она даже купила новый матрас, однако боль не прошла.

В августе того же года состояние женщины резко ухудшилось. Из-за сильной боли в шее ей стало трудно дышать и глотать, поэтому она обратилась в отделение неотложной помощи. Компьютерная томография выявила на её шее опухоль размером около 5 см.

В сентябре 2023 года у Кимберли диагностировали метастатический рак молочной железы четвертой стадии. Выяснилось, что болезнь также поразила грудную стенку, яичник, ребро и надпочечник.

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Женщина прошла лучевую терапию и 12 курсов химиотерапии. Однако в июле 2024 года врачи обнаружили, что рак распространился на мозг. В сентябре Кимберли прооперировали для удаления опухоли, после чего она продолжила лечение пероральной химиотерапией.

В настоящее время, по словам Кимберли, рак по-прежнему присутствует в её организме, однако состояние стабильное, и уже более года признаков роста опухолей не наблюдается. Она надеется, что текущая терапия будет действовать как можно дольше.

В то же время она рассказала, что в случае прекращения применения нынешнего препарата ей придётся перейти на другой вариант терапии, который, по её словам, может стать последним доступным для неё.

После пережитого Кимберли призывает женщин регулярно проверять грудь независимо от возраста и обращаться к специалистам в случае появления необычных симптомов.

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Напомним, Сиан Дуглас годами списывал боль в ноге на возможную спортивную травму и не подозревал о раке. Диагноз был поставлен 21-летнему студенту в Starbucks всего за десять минут до приёма у врача.

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