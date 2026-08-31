Рак легких: симптомы, проявляющиеся самыми первыми

Боль в плече может оказаться смертельной угрозой / © pexels.com

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Боль в плече может быть симптомом рака легких, если опухоль давит на нервы или распространяется на ткани и кости.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Если вы чувствуете боль в груди, плечах или спине, существует вероятность того, что рак легких распространился на кости, вызывая боль. Также может быть ряд неврологических симптомов и головных болей.

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Рак легких имеет три симптома, которые можно заметить уже на ранних стадиях заболевания:

боль в груди

сильный кашель, который длится более 3 недель

одышка

Признаком онкологического заболевания может быть ощущение нехватки воздуха. Кроме того, развитие рака легких сопровождается потерей аппетита, резким снижением веса и постоянным ощущением усталости.

По словам врачей, именно незаметность и легкость ранних признаков этого вида онкологии делает его таким тяжелым для лечения. Ведь люди обращаются за помощью уже тогда, когда рак легких распространяется на другие органы. И именно благодаря ранней диагностике можно существенно продлить себе жизнь.

Ранее сообщалось, что частое потребление некоторых пищевых консервантов, которые в основном используют для продления срока годности обработанных и упакованных продуктов, может повышать заболеваемость раком.

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