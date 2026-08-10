Что из продуктов усиливает метастазы у онкобольных: ученые сделали революционное открытие

Что провоцирует метастазы / © acmd-clinic.com

Реклама

После прохождения пациентами с онкологией химиотерапии некоторые раковые клетки выживают и переходят в состояние старения. Вместо того чтобы полностью деактивироваться, они остаются метаболически активными и выделяют молекулы, которые меняют опухолевую среду. Как выяснили ученые, одним из сигналов распространения онкологии может быть обычная фруктоза.

Об этом пишет Science Alert.

Реклама

Обычная фруктоза может способствовать метастазированию рака уже после химиотерапии

«Наше исследование является одним из первых, которое показывает, что питательное вещество — в этом случае фруктоза — может действовать как один из этих сигналов», — отмечает молекулярный биолог из Института Вистар в Филадельфии Эйдан Коул.

Реклама

Исследователи сосредоточились на раке яичников, который лечили цисплатином — сильным препаратом на основе платины, провоцирующей старение клеток. Хотя большинство пациентов изначально реагируют на терапию позитивно, болезнь часто возвращается, а опухоли распространяются по брюшной полости. Именно метастазирование и рецидивы являются причиной смерти 90% онкобольных.

Чтобы сделать эти выводы, команда искусственно вызвала старение клеток рака яичников в лабораторных условиях с помощью цисплатина, после чего собрала питательную среду с секретируемыми веществами. Влияние этой среды на необработанные раковые клетки не ускоряло их деление, но заставляло их терять связь с соседними клетками и отделяться от трехмерных опухолевидных сфероидов. Это стало первым шагом к распространению онкологии.

После термической обработки и фильтрации белков этот эффект сохранился. Метаболический анализ указал на фруктозу: старые клетки рака потребляли глюкозу, но выделяли повышенное количество фруктозы.

Добавление физиологических концентраций фруктозы к нормальной среде воспроизводило процесс отделения клеток, тогда как восстановление уровня глюкозы значительно снижало этот эффект.

Реклама

Фруктоза меняла метаболизм митохондрий, что приводило к снижению выработки холестерина. Поскольку холестерин стабилизирует клеточные мембраны и скрепляет клетки между собой и с окружающими тканями, его дефицит делал раковые клетки менее клейкими и облегчал их отрыв.

Процесс также подтвердили в ходе экспериментов на мышах. Животные с раком яичников, которые получали материал старых клеток, имели значительно большее количество метастазов по сравнению с группой, где использовали материал нормальных клеток, хотя скорость деления не возрастала.

Кроме того, грызуны на рационе с высоким содержанием фруктозы демонстрировали более сильные метастазы, чем те, которые получали глюкозу. Когда ученые блокировали способность раковых клеток расщеплять фруктозу, количество подвижных клеток уменьшалось.

«Насколько нам известно, это впервые удалось продемонстрировать на доклинической модели, а не просто в лабораторной посуде, — что именно молекулы, которые высвобождают эти клетки, а не сами клетки, обуславливают распространение рака», — отмечает Эйдан Коул.

Реклама

Доклинические результаты, полученные после исследований на мышах, не стоит трактовать как утверждение, что фруктоза сама по себе вызывает метастазы у людей. Но на фоне роста потребления сахара, в частности высокофруктозного кукурузного сиропа, эти данные требуют дальнейшего изучения.

Авторы работы предполагают, что будущие методы терапии могут сочетать сенолитические препараты для уничтожения устаревших клеток со специальными диетами, что позволит снизить нежелательные последствия химиотерапии.

Это повышает вероятность того, что ограничение потребления фруктозы может быть перспективным диетическим вмешательством для содействия результату лечения.

Что еще вызывает рак

Напомним, врач-онколог и онкохимиотерапевт Максим Тур рассказал, что популярные представления об опасности Wi-Fi, 3G, мобильных телефонов, микроволновок, косметики и лазерной эпиляции являются мифами. Эти технологии и средства не вызывают мутаций в клетках и не повышают риск развития рака. Напротив, средства с SPF защищают кожу от ультрафиолета — одного из реальных факторов риска.

Настоящую угрозу для здоровья представляют чрезмерное пребывание на солнце и использование соляриев, поскольку интенсивное ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК клеток и может провоцировать меланому. Чтобы снизить этот риск, рекомендуется загорать до 10:00 или после 16:00 и полностью избегать соляриев.

В общем, современная онкология связывает самые большие риски с доказанными факторами: ультрафиолетом, курением, вредной диетой и некоторыми хроническими заболеваниями. Лучшей защитой от страхов является знание, соблюдение правил защиты кожи, сбалансированное питание и регулярные медицинские обследования.

Новости партнеров