Що з продуктів посилює метастази в онкохворих: вчені зробили революційне відкриття

Що провокує метастази / © acmd-clinic.com

Реклама

Після проходження пацієнтами з онкологією хімієтерапії деякі ракові клітини виживають і переходять у стан старіння. Замість того щоб повністю деактивуватися, вони залишаються метаболічно активними та виділяють молекули, які змінюють пухлинне середовище. Як з’ясували науковці, одним із сигналів для поширення онкології може бути звичайна фруктоза.

Про це пише Science Alert.

Реклама

Звичайна фруктоза може сприяти метастазуванню раку вже після хімієтерапії

«Наше дослідження є одним із перших, яке показує, що поживна речовина — в цьому випадку фруктоза — може діяти як один із цих сигналів», — зазначає молекулярний біолог з Інституту Вістар у Філадельфії Ейдан Коул.

Реклама

Дослідники зосередилися на раку яєчників, який лікували цисплатином — сильним препаратом на основі платини, що провокує старіння клітин. Хоча більшість пацієнтів початково реагують на терапію позитивно, хвороба часто повертається, а пухлини поширюються черевною порожниною. Саме метастазування та рецидиви є причиною смерті 90% онкохворих.

Щоб зробити ці висновки, команда штучно викликала старіння клітин раку яєчників у лабораторних умовах за допомогою цисплатину, після чого зібрала живильне середовище з секретованими речовинами. Вплив цього середовища на необроблені ракові клітини не прискорював їхній поділ, але змушував їх втрачати зв’язок із сусідніми клітинами та відокремлюватися від тривимірних пухлиноподібних сфероїдів. Це стало першим кроком до розповсюдження онкології.

Після термічної обробки та фільтрації білків цей ефект зберігся. Метаболічний аналіз вказав на фруктозу: старі клітини раку споживали глюкозу, але виділяли підвищену кількість фруктози.

Додавання фізіологічних концентрацій фруктози до нормального середовища відтворювало процес відокремлення клітин, тоді як відновлення рівня глюкози значно зменшувало цей ефект.

Реклама

Фруктоза змінювала метаболізм мітохондрій, що призводило до зниження вироблення холестерину. Оскільки холестерин стабілізує клітинні мембрани та скріплює клітини між собою й із навколишніми тканинами, його дефіцит робив ракові клітини менш клейкими та полегшував їх відрив.

Процес також підтвердили під час експериментів на мишах. Тварини з раком яєчників, які отримували матеріал старих клітин, мали значно більше метастазів порівняно з групою, де використовували матеріал нормальних клітин, хоча швидкість поділу не зростала.

Крім того, гризуни на раціоні з високим вмістом фруктози демонстрували сильніші метастази, ніж ті, що отримували глюкозу. Коли ж науковці блокували здатність ракових клітин розщеплювати фруктозу, кількість рухливих клітин зменшувалася.

«Наскільки нам відомо, це вперше вдалося продемонструвати — на доклінічній моделі, а не просто в лабораторному посуді, — що саме молекули, які вивільняють ці клітини, а не самі клітини, зумовлюють поширення раку», — наголошує Ейдан Коул.

Реклама

Доклінічні результати, отримані після досліджень на мишах, не варто трактувати як твердження, що фруктоза сама по собі викликає метастази у людей. Проте на тлі зростання споживання цукру, зокрема, високофруктозного кукурудзяного сиропу, ці дані потребують подальшого вивчення.

Автори роботи припускають, що майбутні методи терапії можуть поєднувати сенолітичні препарати для знищення застарілих клітин із спеціальними дієтами, що дозволить зменшити небажані наслідки хімієтерапії.

«Це підвищує ймовірність того, що обмеження споживання фруктози може бути перспективним дієтичним втручанням для сприяння результату лікування».

Що ще викликає рак

Нагадаємо, лікар-онколог та онкохіміотерапевт Максим Тур розповів, що популярні уявлення про небезпеку Wi-Fi, 3G, мобільних телефонів, мікрохвильових печей, косметики і лазерної епіляції є міфами. Ці технології та засоби не викликають мутацій у клітинах і не підвищують ризик розвитку раку. Навпаки, засоби з SPF захищають шкіру від ультрафіолету — одного з реальних факторів ризику.

Натомість справжню загрозу для здоров’я становлять надмірне перебування на сонці та використання соляріїв, оскільки інтенсивне ультрафіолетове випромінювання руйнує ДНК клітин і може провокувати меланому. Щоб знизити цей ризик, рекомендується засмагати лише до 10:00 або після 16:00 та повністю уникати соляріїв.

Загалом, сучасна онкологія пов’язує найбільші ризики з доведеними чинниками: ультрафіолетом, курінням, шкідливою дієтою та деякими хронічними захворюваннями. Найкращим захистом від страхів є знання, дотримання правил захисту шкіри, збалансоване харчування та регулярні медичні обстеження.

Новини партнерів