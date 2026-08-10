"Мені по*бати": Остапчук вступився за дружину, яку назвали "причепом Вови", у конфлікті з Анатолічем

Володимир Остапчук з дружиною Катериною і Анатолій Анатоліч з Юлою

Реклама

Ведучий Володимир Остапчук публічно відреагував на скандал із колегою Анатолієм Анатолічем, який несподівано заговорив про припинення їхньої багаторічної дружби.

Володимир став на бік своєї дружини Катерини Остапчук, яка напередодні різко відповіла на звинувачення та розповіла власну версію розриву стосунків між родинами.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Анатоліч зізнався, що Остапчук заблокував його в соцмережах. За словами шоумена, особистої сварки між чоловіками не було, тож він припустив, що причиною могли стати погляди дружини Володимира Катерини. Водночас Анатоліч не став розкривати подробиці можливого конфлікту.

Реклама

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою / © instagram.com/yulattt

Катерина Остапчук, з якою ведучий зараз живе та виховує сина в Канаді, не залишила цю заяву без відповіді. Вона запевнила, що ситуація має інше походження, а припинення спілкування між родинами нібито, навпаки, пов’язане з дружиною Анатоліча — піарницею Юлою.

Блогерка також дорікнула шоумену його публічними висловлюваннями про українських артистів, які перебувають за кордоном. Зокрема, вона нагадала Анатолічу про його спілкування з кумою Світланою Лободою та Владом Ямою, які нині живуть за межами України.

«Настав час захистити себе. Володимир Остапчук не спілкується з Анатолічем через його дружину Юлу. Бо саме Вова заблокував Анатоліча. Навіщо все перекручувати? Ну і фраза Анатоліча про те, що всіх, хто виїхав, не треба тягнути в українське інфополе — огидна. Не тягни тоді свою куму Лободу, бо за нею більше історій, ніж за нами. І не їзди в гості до Ями в Америку», — заявила Катерина.

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Водночас Катерина пригадала неоднозначну реакцію дружини Анатолія на цей інцидент. Вона опублікувала скриншот зі свого Telegram-каналу, де Юла неочікувано назвала її «причепом Вови», коментуючи конфлікт між їхніми родинами, і не стримувала емоцій.

Реклама

«З тобою особисто ніхто не дружив. Ти завжди була причепом Вови. Ми дружили з Вовою ще дві дружини назад до тебе. Тому свою щирість засунь в одне місце. А коментувати Лободу чи Яму не твоє собаче діло. Гуд бай, чи як там на канадському», — різко написала Юла.

Скриншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук — відповідь Юли / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Така характеристика обурила дружину Остапчука, яка заявила, що тривалий час не хотіла публічно розповідати про причини розриву дружби. Вона пояснила, що займала таку позицію через «повагу до того, що колись вони були близькими та вхожими в будинки одне одного й навіть разом святкували сімейні церковні свята».

«Спілкуватися ми припинили саме через них, через лицемірство. Але в людей чомусь немає поваги до дружби, навіть якщо вона закінчилася. Толь, ми всі знаємо, що ти сидиш на двох стільцях усі останні роки. Мені є багато чого розповісти. Але я жодного разу не відповідала на запитання про вас, які мені пишуть в Instagram. Можна ж було промовчати й ніяк теж не коментувати?» — написала блогерка.

Озираючись назад, обраниця Володимира заявила, що їй «шкода, неприємно та образливо». Катерина також поскаржилася, що її родину регулярно згадують у публічних розмовах, хоча самі вони, за її словами, не провокують подібних обговорень.

Реклама

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Зрештою ситуацію прокоментував і сам Володимир Остапчук. Ведучий підтримав дружину, однак закликав її не намагатися щось доводити людям із минулого та не реагувати на провокації.

«Підтримую дружину в ситуації з Анатолічем, але продовжую вважати, що не треба звертати увагу на людей із минулого, які провокують. У Каті ще є враження, що існує справедливість і що можна щось довести людям. Я в шоубізнесі понад 15 років і вже давно зрозумів, що і як. Грубо кажучи, мені по*бать, що говорять про мене деякі колеги. Я давно не такий популярний, як був. Розслабтеся», — висловився шоумен.

Сториз Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сам Анатолій Анатоліч на численні прохання підписників відреагувати на нові заяви Остапчуків відповів коротко: «Та н*х воно мені треба?».

Скриншот з Threads

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова втрапила у скандал через публічну вдячність російському подружжю Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну. Вона гнівно пояснила своє скандальне звернення до них від імені України.

Новини партнерів