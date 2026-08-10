Податок на нерухомість 2026: як перевірити суму і не отримати штраф

Податок на нерухомість

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2026 року фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно за 2025 рік. Податкова розраховує суму та надсилає власнику податкове повідомлення-рішення (ППР), а обов’язок платника — перевірити дані в документі й не пропустити строк оплати.

Хто платить податок і яка площа не оподатковується

Податок стосується власників житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа перевищує встановлену пільгову межу. Для житла база оподаткування зменшується на:

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60 кв. м — для квартири або квартир;

120 кв. м — для житлового будинку або будинків;

180 кв. м — якщо у власності є різні типи житлової нерухомості, наприклад квартира та будинок.

Якщо квартира має 80 кв. м, податок розраховують не на всю площу, а на 20 кв. м понад пільгові 60 кв. м. За спільної власності нарахування залежить від частки кожного співвласника.

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Ставку встановлює місцева рада. Її граничний розмір — 1,5% мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову площу. Для податку, який сплачують 2026 року за 2025-й, максимальна ставка становить 120 грн за квадратний метр, але фактична сума залежить від рішення конкретної громади та даних про об’єкт.

Що перевірити в податковому повідомленні-рішенні

Перед оплатою звірте в ППР:

прізвище, ім’я та податковий номер власника; адресу й тип нерухомості; загальну та оподатковувану площу; частку власності й період володіння; застосовану пільгу та ставку місцевої ради; суму податку, реквізити й дату вручення документа.

Податкова розраховує зобов’язання самостійно, тому ППР не варто замінювати приблизним розрахунком. Для орієнтовної перевірки можна скористатися сервісом ДПС «Калькулятор податку на майно», але остаточною підставою для сплати є отримане повідомлення-рішення.

Додатково про перевірку нарахувань і податкового боргу можна прочитати в матеріалі про податок на нерухомість і перевірку боргу.

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Коли і як сплатити податок

Фізична особа має 60 днів від дня вручення ППР, щоб сплатити нараховану суму. Тому не орієнтуйтеся на одну календарну дату: відлік залежить від того, коли саме ви отримали документ.

ППР може надійти поштою або з’явитися в Електронному кабінеті платника. Якщо повідомлення не прийшло, це саме по собі не скасовує обов’язок перевірити нарахування та сплату, якщо нерухомість підлягає оподаткуванню.

Що робити, якщо сума викликає сумнів

Якщо сума в ППР очевидно не відповідає вашим даним, спершу звірте причину. Звернутися до податкової для звірки варто, коли в документі зазначено чужий об’єкт, помилково вказано площу, частку власності, період володіння або не враховано пільгу.

Перевірте нарахування в Електронному кабінеті. До ДПС можна звернутися онлайн або до Центру обслуговування платників, додавши документи, що підтверджують дані про об’єкт, площу, частку чи дату набуття або припинення права.

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Податок на нерухомість має конкретні параметри для кожної громади й об’єкта. Цей матеріал допомагає зорієнтуватися в ППР, але не є індивідуальною податковою консультацією.

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