Додаткові 3100 грн на День Незалежності: кому не зарахують виплату без заяви

Гроші / © pexels.com

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У 2026 році разову допомогу у серпні передбачили для визначених законом категорій ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інших отримувачів, але гроші не всім зарахують без додаткових дій.

Про механізм виплати повідомив Пенсійний фонд України.

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У серпні кошти мають надійти автоматично тим, хто отримує пенсію, довічне грошове утримання, житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг і не проходить військову службу.

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Кому гроші зарахують без заяви

Автоматичний механізм діє для одержувачів пенсій, довічного грошового утримання, субсидій і пільг на ЖКП. Для ветеранів, які проходять військову службу, ПФУ спрямовує кошти на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать.

ПФУ радить таким військовослужбовцям переконатися, що роботодавець має відомості про їхній ветеранський статус.

Кому потрібно звернутися до ПФУ

Самостійно подати заяву мають люди, які мають право на разову допомогу, але не отримують пенсію, субсидію чи пільгу на ЖКП і не проходять військову службу. ПФУ приймає такі звернення особисто у сервісному центрі Фонду або через ЦНАП, поштою до територіального органу Фонду, а також онлайн через вебпортал ПФУ з кваліфікованим електронним підписом.

У заяві слід вказати реквізити документів, що посвідчують особу, номер банківського рахунка для виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності та реквізити посвідчення, яке дає право на допомогу. До неї додають копії паспорта й посвідчення про відповідний статус.

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Що робити після 1 серпня

Загальний строк подання заяви сплив 1 серпня 2026 року. Водночас ПФУ зазначає, що людина, яка не мала можливості звернутися вчасно, може подати заяву до 1 жовтня 2026 року.

Цей пізніший строк не є автоматичним продовженням для всіх, хто не подав документи до 1 серпня. Він стосується ситуацій, коли вчасно подати заяву було неможливо.

Є й окреме правило для тих, хто набуде відповідного статусу до 24 серпня 2026 року. Якщо станом на 1 жовтня людина не отримає кошти, вона може звернутися до ПФУ, а виплату мають провести до 1 листопада.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача і становить від 450 до 3100 грн. Повний перелік визначених законом груп і розміри виплат пояснює матеріал TSN.ua про разову виплату до Дня Незалежності.

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