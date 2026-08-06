Як врятувати город від аномальної спеки

Рятуємо город від аномальної спеки

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Аномальна спека та тривала посуха стають справжнім випробуванням для городників. Палюче сонце і високі температури здатні за кілька днів знищити результати місяців праці, якщо вчасно не вжити заходів. Щоб зберегти врожай і допомогти рослинам пережити температурний стрес, необхідно дотримуватися комплексного підходу.

Правильний режим поливу

Найпоширеніша помилка під час спеки — щоденний поверхневий полив невеликою кількістю води. Через це зволожується лише верхній шар ґрунту, а коріння підіймається вище і стає ще більш вразливим.

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Поливайте город виключно рано вранці до сходу сонця або пізно ввечері, коли спаде спека. Денний полив неефективний, оскільки вода швидко випаровується, а краплі на листі можуть спрацювати як лінзи й викликати опіки.

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Полив має бути рідшим, але рясним. Вода повинна просочуватися на глибину 20-30 сантиметрів, де розташована основна маса коріння.

Мульчування та догляд за ґрунтом

Мульча — це один із найефективніших щитів проти спеки. Вона захищає землю від перегріву, блокує випаровування вологи та стримує ріст бур’янів.

Поверхню грядок навколо рослин покривають шаром соломи, сіна, скошеної трави, компосту або перепрілої тирси товщиною 5-8 сантиметрів. Світлі матеріали додатково відбивають сонячні промені, знижуючи температуру ґрунту в зоні коріння.

Не розпушуйте землю після кожного поливу. У спеку надто часте розпушування відкриває вологі шари ґрунту, через що вода випаровується ще швидше. Якщо грядки замульчовані, необхідність у регулярному розпушуванні значно зменшується.

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Штучне затінення

Деякі культури, особливо огірки, перець, томати та молода розсада, дуже страждають від прямих сонячних променів.

Над вразливими грядками варто встановити спеціальні затінювальні сітки, які знижують температуру на кілька градусів і розсіюють світло. За відсутності спеціальної сітки можна використовувати легке агроволокно або підручні матеріали, створюючи тимчасові навіси.

Захист від сонячних опіків та особливості підживлення

У період стресу через високі температури фізіологічні процеси в рослин змінюються, тому звичні агротехнічні прийоми можуть нашкодити.

Помідори, перець, баклажани та яблука можуть отримувати сонячні опіки, через що на плодах з’являються світлі або білі плями, які згодом буріють. Не варто масово обривати листя під час спеки. Саме листя створює природний захист плодів від палючого сонця.

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У сильну спеку не варто вносити концентровані мінеральні добрива, особливо азотні, оскільки вони можуть спричинити опік кореневої системи. Краще використовувати антистресові препарати на основі амінокислот або слабкий розчин гумату калію, які допомагають рослинам адаптуватися.

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