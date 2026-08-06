Яка максимальна тривалість життя людини та який збій прискорює старіння

Біологічним максимумом тривалості життя вважають 122 роки / © pexels.com

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Старіння організму може прискорюватися через погіршення роботи імунних клітин, які перестають ефективно прибирати пошкоджені та старі клітини.

Про це пише видання SciTechDaily.

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Дослідники зі Стенфордського університету з’ясували, що важливу роль у цьому процесі відіграють тканинні макрофаги — довгоживучі клітини імунної системи, які очищають організм від відмерлих і пошкоджених клітин. З віком вони працюють гірше, через що в тканинах накопичуються клітини, які вже не виконують свої функції, але продовжують виділяти речовини, що підтримують хронічне запалення.

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Завдяки винайденню вакцин, антибіотиків, покращення доступу до медичних послуг, санітарії та обізнаності про здоров’я, люди у XXI столітті живуть довше, ніж коли-небудь раніше. Однак усі досягнення людства зрештою не зможуть зупинити біологічний годинник і уникнути старіння, пише своєю чергою Popular Science.

Дослідження доводять, що природна межа тривалості життя людини становить приблизно 122 роки. Стільки прожила найстарша людина в історії.

Директор Гарвардської шкільної ініціативи старіння Вільям Мейр зауважує, що існує різниця між очікуваною тривалістю життя та швидкістю старіння.

За його словами, на тривалість життя впливають багато факторів, як-от дохід, освіта, доступ до медичної допомоги та інші соціально-економічні фактори.

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Однак на це також впливає швидкість старіння тіла людини внаслідок пошкодження клітин організму. Важливими чинниками цього процесу вважають генетичні фактори та вплив довкілля.

«Люди піддаються впливу речовин, які накопичуються в організмі, і це призводить до того, що в якийсь момент організм стає недостатньо стійким, щоб функціонувати. Навіть якщо ви уявите людину, яка живе замкнена в кімнаті і ніколи не зазнає жодного впливу довкілля, вона помре через біологічні процеси», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що знання кількох мов пов’язали з повільнішим старінням мозку.

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