Тепловий удар: як допомогти і що робити, коли настає спека

Тепловий удар виникає, коли внутрішня температура тіла стає дуже високою / © Associated Press

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Тепловий удар — це найнебезпечніша форма перегріву організму. У дітей він розвивається швидше, ніж у дорослих, і може становити серйозну загрозу для життя. Він може трапитися не лише на вулиці під прямим сонцем, але й у задушливому приміщенні або в автомобілі.

Про це пише Cleveland Clinic.

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Тепловий удар може статися внаслідок фізичної активності в спеку (тепловий удар від фізичного навантаження) або просто від занадто тривалого перебування в спекотному середовищі (класичний тепловий удар без фізичного навантаження). Виникають симптоми теплового виснаження та ознаки порушення функції мозку, такі як сплутаність свідомості, зміни поведінки, дезорієнтація та нерозбірливість мови.

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Тепловий удар є невідкладним станом, який потребує негайного звернення за медичною допомогою. Самостійно можна перемістити постраждалого у прохолодне місце та використовуючи будь-які доступні засоби для охолодження.

Які бувають теплові ураження

Прояви теплових уражень можуть варіюватися від легких (тепловий гіпергідроз) до тяжких (тепловий удар). Все залежить від того, як людина переносить високі температури, адже в кожного ця здатність проявляється по-різному.

На реакцію на перегрівання можуть впливати загальний стан здоров’я, вентиляція у приміщенні, водний баланс та здатність адаптуватися до зміни температур.

Як вберегтися від теплових уражень

Ви можете знизити ризик перегріву організму за допомогою кількох порад:

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Носіть вільний одяг з натуральних тканин у спеку

Завжди пийте достатню кількість води

Підтримуйте в будинку прохолодну, комфортну температуру за допомогою вентиляторів та/або кондиціонерів

Знайдіть місця, куди можна піти в спекотну погоду, якщо у вашому будинку занадто спекотно

Обмежуйте або уникайте фізичної активності в спекотних умовах. Якщо ви не можете цього уникнути, робіть часті перерви в тіні або в прохолодному приміщенні

Приймайте прохолодний душ після перебування на спеці

Нагадаємо, літня спека змушує кондиціонер працювати майже без перепочинку, а рахунки за електроенергію невпинно зростають. Однак хороша новина полягає у тому, що зробити квартиру чи будинок комфортнішими можна й без дорогого ремонту чи нової техніки.

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