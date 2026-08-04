Інтерʼєр проти спеки: декоративні зміни, які зроблять оселю прохолоднішою

декоративні зміни, які зроблять оселю прохолоднішою / © Associated Press

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У спеку хочеться, щоб дім став справжнім прихистком від розпечених вулиць. І хоча повністю замінити кондиціонер декор не здатен, все ж правильно підібрані текстиль, кольори, освітлення та розташування меблів можуть відчутно вплинути на температуру у кімнатах, про це розповіло видання Real Simple.

Варто почати із найпростішого, а саме, позбутися всього, що візуально та фізично додає тепла простору. Такі зміни не потребують великих витрат, зате створюють відчуття легкості, свіжості та літнього комфорту.

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Приберіть пухнасті килими до осені

килим / © Credits

М’які вовняні килими та довгий ворс дарують затишок узимку, але влітку вони буквально «утримують» тепло у кімнаті. Найкраще тимчасово згорнути їх і прибрати на зберігання, захистивши від пилу, комах і прямого сонячного проміння.

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Якщо без килима не обійтися, варто обрати тонкі варіанти з натуральних матеріалів і пласким плетінням. А відкрита дерев’яна чи кам’яна підлога самі по собі дарує приємне відчуття прохолоди.

Замініть штори на ті, які справді захищають від сонця

Легкі напівпрозорі фіранки створюють чудовий літній настрій, але вони не завжди стримують палюче сонце.

Набагато ефективніше працюють рулонні штори чи жалюзі зі світловідбивним білим покриттям із зовнішнього боку. Вони відбивають сонячні промені та не дозволяють кімнатам перегріватися, а разом із цим допомагають зменшити витрати на охолодження оселі.

Зробіть природну вентиляцію

Якщо кондиціонера немає, правильна циркуляція повітря стає головним союзником у боротьбі зі спекою. Для цього достатньо відкрити два вікна чи вікно та двері навпроти одне одного, щоб утворився природний протяг. Вентилятор біля одного з вікон допоможе швидше затягувати свіже повітря всередину, а другий, встановлений біля іншого вікна, виштовхуватиме гаряче повітря назовні.

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Є й простий лайфгак: поставте перед вентилятором миску з льодом, так прохолодне повітря швидко пошириться кімнатою.

Сховайте теплі пледи та декоративні подушки

подушки / © Credits

У холодну пору року багатошаровий текстиль створює атмосферу затишку. Влітку ж велика кількість пледів, оксамитових наволочок і декоративних подушок лише робить інтер’єр важчим. На теплий сезон варто прибрати більшість текстилю, а якщо залишаєте кілька декоративних подушок, замініть оксамит на льон або бавовну.

Пледи краще скласти у плетений кошик поруч із диваном чи ліжком, так вони залишаться під рукою на випадок прохолодного вечора чи надто активної роботи кондиціонера.

Зробіть ліжко «літнім»

Навіть якщо вдень квартира не надто нагрівається, саме вночі спека часто відчувається найсильніше. Полегшити сон допоможе постільна білизна з охолоджувальним ефектом. Улітку легке простирадло може повністю замінити теплу ковдру, а спеціальна охолоджувальна подушка допоможе уникнути нічного перегрівання та дискомфорту.

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Освіжіть інтер’єр холодними відтінками

Колір теж впливає на наше сприйняття температури. Теплі коричневі, червоні та помаранчеві відтінки створюють відчуття затишку, проте водночас роблять простір візуально теплішим. Улітку краще віддати перевагу білому, світло-сірому, ніжним пастельним кольорам, а також холодним відтінкам блакитного чи зеленого. Навіть невелике оновлення стін або декору може зробити кімнату світлішою та свіжішою.

Додайте більше кімнатних рослин

Кімнатні рослини / © Credits

Зелень завжди робить інтер’єр живішим, але рослини мають ще одну важливу перевагу. Кімнатні квіти, розташовані біля вікон, частково розсіюють сонячне світло, завдяки чому кімната повільніше нагрівається. Водночас важливо враховувати потреби самих рослин, адже більшість із них краще почуваються за яскравого, проте розсіяного освітлення та можуть постраждати від палючого сонця.

Використовуйте стельовий вентилятор

Стельові вентилятори залишаються одним із найефективніших способів покращити циркуляцію повітря без значних витрат електроенергії.

Втім, важливо правильно налаштовувати напрямок їхньої роботи. Улітку лопаті повинні обертатися проти годинникової стрілки, щоб потік прохолодного повітря опускався вниз. Узимку ж напрямок варто змінити на протилежний, це допоможе рівномірніше розподіляти тепле повітря.

Замініть лампи розжарювання на LED

Лампа / © Credits

Звичайні лампи не лише споживають більше електроенергії, а й додатково нагрівають приміщення. Сучасні LED-лампи працюють значно економніше та майже не виділяють тепла. А якщо вдома вже встановлене світлодіодне освітлення, можна зробити ще один крок, а саме, замінити лампи з теплим білим світлом на моделі з холодним відтінком, які візуально підсилюють відчуття прохолоди та гармонійно поєднуються зі світлими кольорами інтер’єру.

Замініть темний декор на світлий

Як чорний одяг сильніше нагрівається під сонцем, так само поводяться й темні предмети в інтер’єрі. Вони поглинають більше тепла, тоді як світлі аксесуари допомагають підтримувати відчуття свіжості. Влітку варто зробити ставку на білий, кремовий, світло-бежевий чи пастельний декор ваз, рамок, текстилю, свічників або декоративних кошиків, які миттєво зроблять простір легшим і світлішим.

Щоб пережити найспекотніше літо, не обов’язково встановлювати новий кондиціонер або планувати масштабний ремонт. Іноді достатньо змінити кілька деталей.

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