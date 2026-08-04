Італія платить 15 тисяч євро за переїзд на райський острів: податися можуть і українці

Сардинія / © pexels.com

Реклама

Італійський острів Сардинія пропонує безповоротні гранти до 15 тис. євро для тих, хто наважиться на переїзд до занепалих сіл. Програма розрахована не лише на місцевих жителів, а й на іноземців, які планують пов’язати своє життя з регіоном.

Про це пише Meglepetes.

Реклама

Сардинія для більшості туристів асоціюється з прозорим бірюзовим морем, білосніжними пляжами та безтурботним літнім відпочинком. Однак цей італійський острів має й інший бік, який значно менш відомий. У багатьох невеликих містах і селах, розташованих у внутрішній частині острова, роками скорочується кількість населення. Щоб зупинити цей процес, влада регіону запровадила програму підтримки для тих, хто готовий придбати або відремонтувати своє перше житло у таких громадах.

Реклама

Відповідно до офіційної інформації Автономного регіону Сардинія, програма продовжить діяти 2026 року. Крім того, її оновлені умови тепер поширюються на населені пункти, де проживає до 5000 людей.

Таким чином регіональна влада прагне підтримати життя в невеликих громадах, які протягом останніх десятиліть втрачали мешканців через міграцію. Максимальний розмір допомоги сягає 15 тис. євро, що може стати вагомою фінансовою підтримкою для тих, хто планує оселитися на Сардинії.

Переїзд на Сардинію — деталі програми

Програма відкрита не лише для жителів Сардинії чи інших регіонів Італії. В офіційному повідомленні регіональної влади за 2026 рік зазначено, що додаткові переваги під час оцінювання заявок можуть отримати люди, які переїжджають до невеликих сардинських населених пунктів з інших регіонів країни або з-за кордону.

Водночас це не означає автоматичного отримання коштів. Допомога надається за результатами конкурсного відбору, який проводять муніципалітети. Однією з обов’язкових умов є офіційна реєстрація місця проживання в обраному населеному пункті та проживання там протягом визначеного строку.

Реклама

Важливо розуміти, що виплати не здійснюються лише за сам факт переїзду. Кошти можна використати на купівлю, ремонт або реконструкцію першого житла. Згідно з чинними правилами, грант покриває до 50% витрат, але його максимальний розмір не перевищує 15 тис. євро.

Отже, людина, яка справді планує оселитися в одному з невеликих сардинських містечок, придбає там нерухомість або проведе її реконструкцію, може претендувати на безповоротну фінансову допомогу. Якщо ж будинок розташований неподалік узбережжя, то й до відомих пляжів острова буде зовсім недалеко.

Умови для отримання гранту

Разом із грантом заявники повинні виконати низку умов. Житло має бути основним місцем проживання заявника та його родини або стати ним після переїзду.

Крім того, після остаточного отримання коштів протягом наступних п’яти років заборонено змінювати місце реєстрації чи залишати придбане або відремонтоване житло.

Реклама

Для кого створена програма?

Передусім вона розрахована на тих, хто шукає не сезонну нерухомість для відпочинку, а готовий переїхати до невеликого населеного пункту та жити там постійно.

У повідомленні влади Сардинії наголошується, що оновлені правила покликані протидіяти занепаду малих міст і сіл. На реалізацію програми підтримки першого житла протягом 2026-2028 років щороку виділятимуть по 15 млн євро.

За інформацією видання La Nuova Sardegna, під час розгляду заявок додатковими перевагами можуть стати:

переїзд з іншого регіону Італії або з-за кордону;

створення нової сім’ї;

наявність дітей;

молодий вік заявника, особливо якщо йому ще не виповнилося 40 років.

Як зазначає газета, головне завдання програми — залучити нових мешканців до малих громад та сповільнити процес депопуляції.

Які населені пункти Сардинії беруть участь у програмі?

Програма не стосується якогось одного міста чи села. Вона поширюється на всі населені пункти Сардинії, які відповідають встановленим вимогам щодо чисельності населення.

Якщо раніше підтримку могли отримати лише громади, де проживало менш як 3000 осіб, то від 2026 року до програми включили також міста й села з населенням до 5000 жителів. Це відкриває більше можливостей, адже справжня Сардинія — це не лише популярні морські курорти. У центральних, горбистих і гірських районах острова є багато невеликих містечок із доступнішою нерухомістю, які гостро потребують нових мешканців.

Що робити охочим скористатися програмою?

Охочим скористатися програмою недостатньо просто ознайомитися з інформацією в Інтернеті. Згідно з офіційними роз’ясненнями регіональної влади, фінансування забезпечує Сардинія, однак конкурси організовують окремі муніципалітети. Саме місцева влада визначає конкретні умови участі та за потреби встановлює додаткові критерії відбору.

Через це правила можуть відрізнятися залежно від громади. Зокрема, різними можуть бути терміни подання заявок, перелік необхідних документів, порядок оцінювання кандидатів і місцеві пріоритети.

На офіційному сайті регіону зазначено, що інформацію про відкриття конкурсів муніципалітети публікують на власних вебресурсах та інформаційних дошках.

Яким є життя на Сардинії?

Постійне життя на острові суттєво відрізняється від короткої туристичної поїздки. У невеликих містечках панує неспішний ритм, а місцеві жителі добре знають одне одного. Повсякденне життя тут тісно пов’язане з природою, сімейними фермами, традиційною кухнею, старовинною кам’яною забудовою та спокійною атмосферою.

Тим, хто мріє про безперервне курортне життя, такий формат може здатися занадто тихим. Водночас для людей, які прагнуть справжнього середземноморського укладу, саме ця особливість часто стає найбільшою перевагою.

Що варто знати перед переїздом на Сардинію?

Потенційним учасникам програми рекомендують уважно ознайомитися з актуальними умовами саме того муніципалітету, куди вони планують переїхати. Залежно від громади можуть відрізнятися вимоги до кандидатів, терміни подання документів і обсяг доступного фінансування.

Першим джерелом інформації варто зробити офіційний сайт Regione Autonoma della Sardegna, де опубліковано деталі програми боротьби з депопуляцією та правила надання грантів на купівлю й ремонт житла.

Населені пункти Сардинії, де можна претендувати на грант до 15 тис. євро

Паттада

Паттада розташована у північній частині внутрішньої Сардинії, у регіоні Логудоро/Монтеакуто, приблизно між містами Сассарі та Нуоро. Це гірське містечко далеко від узбережжя. Воно відоме прохолоднішим кліматом, гранітною архітектурою, вузькими вуличками та багатовіковими ремісничими традиціями.

На туристичному порталі Сардинії серед головних пам’яток згадуються знамениті ножі Паттада, історичні кам’яні квартали, парафіяльний храм Санта-Сабіна XVI століття та церква Розаріо.

У містечку працюють кафе, ремісничі крамниці, місцеві підприємства, є центральні площі, тому його не можна назвати ізольованим селом без інфраструктури — це невеликий населений пункт із комфортним повсякденним життям.

Буджерру

Буджерру розташоване на південному заході Сардинії, у регіоні Сульчіс-Іглезієнте. Для тих, хто мріє жити неподалік моря, цей варіант є одним із найпривабливіших.

Колишнє шахтарське селище сьогодні стало невеликим туристичним містечком, де мешкає близько тисячі людей. Будинки розташовані в долині, що виходить до узбережжя, а центральною домінантою є церква Сан-Джованні-Баттіста.

Тут працюють готелі, ресторани, магазини, функціонує невеликий порт, збереглися пам’ятки гірничої спадщини та музейний маршрут Galleria Henry. Завдяки цьому населений пункт залишається активним не лише в туристичний сезон.

Алес

Алес розміщене у центрально-західній частині острова, у регіоні Мармілла провінції Орістано. Його головною особливістю є багата історична та релігійна спадщина, а не близькість до моря. Найвідомішою пам’яткою вважається кафедральний собор Святих Петра і Павла, який височіє над центральною площею.

Разом із тим автори статті зазначають, що не знайшли достовірної інформації про місцеву торговельну інфраструктуру, тому не виключено, що за повсякденними покупками мешканцям доведеться їздити до сусідніх населених пунктів.

Руїнас

Руїнас розташований у регіоні Мармілла, менш ніж за 40 км від Орістано. Це невелике сільське поселення, де проживає менше 700 людей. Воно вирізняється будинками з червоного каменю, старовинними порталами та вузькими звивистими вулицями.

Серед місцевих пам’яток туристичний портал називає парафіяльний храм Сан-Джорджо-Мартіре та візантійську церкву Сан-Теодоро, розташовану за кілька кілометрів від села.

Водночас інформації про магазини чи іншу торговельну інфраструктуру тут майже немає.

Сімаксіс

Сімаксіс розташований неподалік Орістано на родючій рівнині нижньої течії річки Тірсо. Його географічне розташування вважається більш зручним порівняно з багатьма віддаленими гірськими поселеннями.

Околиці відомі рисовими полями, оливковими гаями, зрошуваними землями та традиційними сільськими святами. Центром громадського життя залишаються площа, кафе та парафіяльна церква Сан-Сімако-Папа.

На Tripadvisor згадується місцевий магазин, хоча інформації про режим його роботи немає. Сам факт згадки на туристичному ресурсі свідчить, що в літній сезон сюди також приїжджають відвідувачі.

Нагадаємо, італійське гірське село Санто-Стефано-ді-Сессаніо, де залишилося лише 115 мешканців, пропонує до 44 тис. євро допомоги, пільгову оренду житла та гранти до 20 тис. євро на бізнес тим, хто переїде туди на постійне проживання.

Новини партнерів