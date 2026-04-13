Було гордістю країни: що відомо про місто, яке пропонує новим мешканцям 15 тисяч доларів

Детройт, США

У місті Детройт пропонують до 15 тисяч доларів тим, хто погодиться переїхати та працювати дистанційно. Таким чином влада намагається відродити населення та економіку після тривалого занепаду.

Про це пише Daily Mail.

Що сталося з Детройтом

Раніше Детройт був відомий як «Motor City» — центр американської автомобільної індустрії, де базуються найбільші автовиробники країни.

Проте з часом місто пережило серйозний економічний спад, втрату робочих місць і відтік населення. Наразі місцева влада робить ставку на нову хвилю жителів — зокрема фахівців, які можуть працювати віддалено. Крім 15 тисяч доларів, новим мешканцям пропонують також доступ до галузевих та громадських заходів, пропуски до парків та скидки для місцевих підприємств.

Програми стимулювання передбачають не лише фінансову допомогу, а інші бонуси, щоб зробити переїзд більш привабливим. Очікується, що це допоможе оживити місто, яке колись було однією з найголовніших гордостей Америки. «Ми збираємось зберегти людей, які вже тут. Ми збираємось повернути тих, хто пішов. І ми збираємося залучити наступне покоління будівельників, творців та підприємців звідусіль, включаючи міста, які вкрали наших дітей», — сказавши засновник Rocket Mortgage, породжений у Детройті, Ден Гілберт, є головою коаліції MoveDetroit.

Раніше американський тревел-блогер Сем Сірс склав антирейтинг міст США, які, на його думку, не варті витраченої години та грошей. До списку потрапили Галвестон, Альбукерке, Окленд, Лас-Вегас та Колорадо-Спрінгс через грязь, злочинність, нудьгу чи завищені ціни. Найгіршим містом блогер назвав Галвестон, розкритикувавши його пляжі за грязь і каламутну воду, а інші локації — за відсутність атмосфери чи надмірну комерціалізацію