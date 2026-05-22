Готові надати житло та гранти на бізнес: італійське гірське село обіцяє тисячі євро за переїзд

Гори / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Італійське село Санто-Стефано-ді-Сессаніо, де нині проживають лише 115 людей, запустило програму для залучення нових мешканців. Охочим переїхати до гірського регіону обіцяють житло, фінансову підтримку та можливість започаткувати власну справу.

Про це повідомило видання TN.

Село розташоване в регіоні Абруццо, на території національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, на висоті близько 1300 метрів. Нині там проживає лише 115 людей, і більшість із них — літнього віку. Через скорочення населення місцева влада намагається залучити молодших мешканців, щоб підтримати життя громади та місцеву економіку.

Реклама

У селі зазначають, що втрата постійних жителів поступово впливає на роботу магазинів, пекарень та інших базових сервісів. Саме тому програма розрахована не на короткострокових туристів, а на тих, хто готовий оселитися там надовго та інтегруватися в життя громади.

Учасникам ініціативи обіцяють оренду житла за символічну плату, щомісячну фінансову підтримку для облаштування та допомогу на запуск підприємницької діяльності. За умовами програми нові мешканці можуть отримувати до 8 тисяч євро щороку впродовж трьох років. Крім того, передбачений одноразовий грант до 20 тисяч євро для відкриття бізнесу.

Загалом обсяг допомоги може сягати приблизно 44 тисяч євро, однак виплати залежать від виконання умов програми та запропонованого проєкту.

Подати заявку можуть люди віком від 18 до 40 років, які готові прожити в селі щонайменше п’ять років. Участь доступна для громадян Італії, мешканців країн Євросоюзу, а також людей із чинною посвідкою на проживання в Італії.

Реклама

У Санто-Стефано-ді-Сессаніо хочуть розвивати діяльність, пов’язану з туризмом, місцевою культурою та гастрономією. Серед можливих напрямків — гостьові будинки, заклади традиційної кухні, ремесла, продаж регіональної продукції, екскурсії та туристичні сервіси.

Село відоме середньовічною забудовою, вузькими кам’яними вулицями та гірськими краєвидами. Його вважають одним із наймальовничіших населених пунктів італійського гірського регіону.

Нагадаємо, раніше фахівці туристичної сфери з різних країн одностайно назвали Італію найкращим гастрономічним напрямком у світі. Саме цю країну найчастіше згадували експерти.

Новини партнерів