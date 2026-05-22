Українець влаштувався на роботу у Швеції та був шокований місцевими правилами: що відомо

Громадянин України Роман, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Швеції та влаштувався працівником на місцеве кладовище, поділився своїм здивуванням щодо європейського підходу до організації праці та ставлення керівництва до навантаження персоналу.

Життя та робота у Швеції — які відмінності

На новому місці роботи Роман відповідає за благоустрій визначеної ділянки цвинтаря: підрізає кущі та дерева, прибирає територію, вириває бур’яни та підтримує загальний порядок. За словами чоловіка, через звичку до більш інтенсивної праці в Україні, він періодично допомагає своїм шведським колегам виконувати їхні завдання.

Найбільшим здивуванням для українця стало ставлення місцевого менеджменту до розподілу обов’язків. Зокрема, керівниця Романа попросила його припинити самостійне ручне обрізання кущів, аргументуючи це тим, що для централізованого виконання цієї роботи залучать приватну підрядну фірму.

«Я кажу: так у нас 15 працівників. Торік я всю свою ділянку вручну обрізав, попри те, що прибирав додатково. „Так, — каже вона, — але у вас і без того багато своєї роботи. Це дозволить розвантажити вас, і так усі будуть набагато щасливішими“», — переказує слова начальниці українець.

Сам Роман зазначив, що такий підхід суперечить його попередньому трудовому досвіду в Україні, де за дострокове виконання завдань зазвичай давали додаткову роботу. Через це у нього виникли сумніви щодо доцільності витрачання коштів на сторонніх підрядників.

Реакція користувачів соцмереж

Оприлюднена історія викликала дискусію серед читачів. Коментатори висловили різні думки щодо шведської моделі праці. Частина користувачів нагадала, що в країнах Євросоюзу триває тенденція до скорочення робочого часу, зокрема обговорення переходу на 4-денний робочий тиждень та 6-годинний робочий день.

Інші заробітчани підтвердили, що у Швеції традиційно не заохочують надмірне перепрацювання. Деякі дописувачі припустили, що залучення сторонніх фірм для автоматизації процесів може свідчити про підготовку до майбутнього скорочення штату штатних працівників.

