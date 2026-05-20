Українка розкрила несподіваний бік життя в Данії: до чого змушують

У Данії, попри її міжнародну репутацію країни з ідеальним балансом між роботою та особистим життям, батьки з дітьми стикаються із жорсткими вимогами щодо відвідування навчальних закладів та обмеженими можливостями для оформлення лікарняних.

Про це розповіла у своєму блозі julia_padnevych користувачка Юлія.

Суворі вимоги в освіті та на роботі

Блогерка зазначає, що в данських навчальних закладах з перших днів попереджають про необхідність мінімізувати пропуски. Часті хвороби дитини одразу починають критично впливати на стабільність та загальні результати навчання.

Схожі жорсткі рамки діють і на робочих місцях. На випадок хвороби дитини батькам офіційно виділяють лише перший або максимум другий день. Надалі родина змушена самостійно шукати альтернативні варіанти вирішення проблеми.

Через такі обмеження емігранти опиняються у безвиході та змушені приводити дітей у садочки з нежитем та кашлем. За інформацією авторки, після безсонних ночей батьки інколи дають малечі парацетамол, аби вона змогла витримати день. Юлія наголошує, що це пов’язано не з байдужістю батьків, а з тим, що для місцевої системи хвора дитина є «незручністю».

«Якби не чоловік, мені було б дуже важко навчатися в Данії. Коли дитина хворіє, це стає проблемою не лише для сім’ї, а й для роботи та освіти», — ділиться Юлія.

