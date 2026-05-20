ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
2 хв

Українка розкрила несподіваний бік життя в Данії: до чого змушують

Чому в Данії хвора дитина — це проблема для роботи та освіти? Блогерка розповіла про зворотний бік данської системи та жорсткі правила для батьків.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Прапор Данії

Прапор Данії / © Associated Press

У Данії, попри її міжнародну репутацію країни з ідеальним балансом між роботою та особистим життям, батьки з дітьми стикаються із жорсткими вимогами щодо відвідування навчальних закладів та обмеженими можливостями для оформлення лікарняних.

Про це розповіла у своєму блозі julia_padnevych користувачка Юлія.

Суворі вимоги в освіті та на роботі

Блогерка зазначає, що в данських навчальних закладах з перших днів попереджають про необхідність мінімізувати пропуски. Часті хвороби дитини одразу починають критично впливати на стабільність та загальні результати навчання.

Схожі жорсткі рамки діють і на робочих місцях. На випадок хвороби дитини батькам офіційно виділяють лише перший або максимум другий день. Надалі родина змушена самостійно шукати альтернативні варіанти вирішення проблеми.

Через такі обмеження емігранти опиняються у безвиході та змушені приводити дітей у садочки з нежитем та кашлем. За інформацією авторки, після безсонних ночей батьки інколи дають малечі парацетамол, аби вона змогла витримати день. Юлія наголошує, що це пов’язано не з байдужістю батьків, а з тим, що для місцевої системи хвора дитина є «незручністю».

«Якби не чоловік, мені було б дуже важко навчатися в Данії. Коли дитина хворіє, це стає проблемою не лише для сім’ї, а й для роботи та освіти», — ділиться Юлія.

Тимчасови захист в ЄС для українців — останні новини

Нагадаємо, у Євросоюзі обговорюють можливість позбавлення військовозобов’язаних українців права на притулок після березня 2027 року, оскільки надання їм притулку суперечить військовій підтримці Києва.

Також у Польщі від червня 2026 року змінюються умови програми 800+ для українських біженців зі статусом UKR. Частина родин може втратити право на виплати через нові вимоги до працевлаштування та освіти дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
388
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie