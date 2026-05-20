Водіям електросамокатів в Україні тепер загрожують штрафи й ув'язнення: за що можуть покарати

У яких випадках водіям електросамокатів загрожує кримінальна відповідальність: пояснення юриста

В Україні користувачі електросамокатів несуть відповідальність як повноцінні учасники дорожнього руху. Тобто за п’яне кермування, ДТП, чи травмування перехожих можуть бути штрафи, компенсації, а в тяжких випадках — кримінальна відповідальність.

Про це розповів юрист Євген Буліменко у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури чітко розмежовує два поняття:

Легкий персональний електричний транспортний засіб — оснащений двигуном потужністю до 1000 Вт із максимальною швидкістю до 25 км/год.

Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб — має масу не більше 600 кг та конструктивну швидкість від 10 до 50 км/год.

Експерт нагадав, що Верховний Суд визнав, що електросамокати є джерелом підвищеної небезпеки.

Як можуть покарати водія електросамоката

За спричинення ДТП, яка призвела до пошкодження транспортних засобів, доріг чи іншого майна, водієві електросамокатазагрожує штраф у розмірі 850 грн або позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

За керування у стані сп’яніння — штраф 17 тис. грн з позбавленням прав на 1 рік.

За повторне порушення — штраф 34 тис. грн з позбавленням прав на 3 роки та оплатним вилученням транспорту (або адмінарешт на 10 діб).

Коли настає кримінальна відповідальність

Якщо ДТП за участю електросамоката спричинила тілесні ушкодження або смерть людини, справа може перейти з адміністративної у кримінальну відповідальність

У разі ушкоджень середньої тяжкості (ст. 286 ККУ): штраф від 51 до 85 тис. грн, виправні роботи до 2 років, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав.

У разі мерті або тяжких травм потерпілого: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (із позбавленням прав до 3 років або без такого).

За порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух (ст. 291 ККУ), якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачено штраф від 34 до 85 тис. грн, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

