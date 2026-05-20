Військових ТЦК планують відправляти на ротації: кого це стосуватиметься

Мобілізація в Україні

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що військовослужбовців територіальних центрів комплектування, які не брали участі в бойових діях, планують направляти на ротації до бойових підрозділів.

Як пояснили в ТЦК, це необхідно для того, щоб такі військові набули реального досвіду виконання завдань у бойових умовах.

Водночас у Полтавському обласному ТЦК проводять роботу щодо того, аби до складу груп оповіщення залучали насамперед військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій. Йдеться про людей, які на власному досвіді знають, що таке війна, якою є ситуація з укомплектованістю війська та чому підрозділи потребують поповнення.

У ТЦК наголошують, що такі військові працюють із розумінням, що фактично допомагають доукомплектовувати свої колишні підрозділи та дають змогу побратимам на фронті отримати перепочинок.

Військовослужбовці, які лише оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання у складі ТЦК.

Мобілізація 2026 в Україні — які зміни очікуються

До слова, в Україні пропонують радикально змінити мобілізацію за допомогою кількох нових законопроєктів:

законопроєкт №15236 передбачає переведення спілкування з ТЦК в онлайн через електронні кабінети, запровадження електронних повісток, обов’язкову відеофіксацію дій працівників військкоматів та створення незалежного органу для скарг.

Проєкт №15237 пропонує скасувати довічне бронювання, зобов’язавши регулярно його підтверджувати, та запровадити три варіанти участі в обороні: роботу на критичних підприємствах, резерв без відриву від виробництва або «економічне бронювання».

Інша ініціатива передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб із відкритим доступом до черговості призову.

Щодо військової служби, законопроєкти №15242 та №15233 пропонують обмежити перебування на фронті до 90 днів із наступним відпочинком не менше 180 днів, а також надати право на демобілізацію після 24 місяців служби (якщо щонайменше 3 місяці з них пройшли в боях).

До слова, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні обов’язково має тривати, оскільки країна веде тотальну повномасштабну війну з мільйонними угрупованнями, і без цього держава просто впаде. За його словами, набір виключно добровольців не здатен покрити потреби армії через економічні проблеми та зниження мотивації людей після тривалих років війни. Водночас Буданов запевнив, що влада планує всіма можливими способами боротися з неправомірними діями та «ексцесами» з боку працівників ТЦК на місцях, проте сам підхід до мобілізаційного процесу пом’якшувати не будуть.

