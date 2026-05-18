- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Кому доведеться йти до ТЦК: у Міноборони назвали три категорії, у яких може не спрацювати автопродовження відстрочки
У Міністерстві оборони України запустили автоматичне оновлення документів через державні реєстри для 22 категорій громадян.
В Україні кардинально спростили процедуру продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер понад 90% військовозобов’язаних, які мають на це законні підстави, звільнені від необхідності знову збирати паперові довідки, писати заяви та особисто відвідувати ТЦК.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Facebook.
Як працює нова система?
Процес повністю цифровізовано. Система самостійно здійснює перевірку підстав через взаємодію з іншими державними реєстрами. Щойно статус підтверджується, оновлена відстрочка автоматично з’являється в електронному військово-обліковому документі військовозобов’язаного.
Наразі такий механізм автоматичного підтвердження вже успішно запущено для 22 категорій відстрочок.
Чому автопродовження може не спрацювати: зони ризику
Попри високу автоматизацію, у Міністерстві оборони попереджають: інколи система не може самостійно верифікувати дані. Це пов’язано з відсутністю або застарілістю інформації у профільних реєстрах.
Найчастіше технічні збої або відмови в автоматичному продовженні фіксують у таких категоріях:
громадяни, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворим членом сім’ї;
багатодітні батьки (які виховують трьох і більше дітей).
Що робити, аби відстрочка продовжилася без проблем?
Щоб уникнути неприємних сюрпризів, військовозобов’язаним радять заздалегідь перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах (наприклад, РАЦС або базах даних Мінсоцполітики). Усі документи про родинні зв’язки, статус інвалідності батьків чи народження дітей мають бути офіційно внесені в електронні бази.
Якщо ж автоматичного продовження в електронному документі не сталося, громадянам доведеться діяти за стандартною процедурою: звернутися до ТЦК та СП або скористатися доступними цифровими інструментами для ручного оновлення статусу та надання підтверджувальних документів.
Раніше ми наводили повний перелік хвороб, які звільняють від мобілізації в Україні.