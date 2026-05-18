ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Кому доведеться йти до ТЦК: у Міноборони назвали три категорії, у яких може не спрацювати автопродовження відстрочки

У Міністерстві оборони України запустили автоматичне оновлення документів через державні реєстри для 22 категорій громадян.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

В Україні кардинально спростили процедуру продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер понад 90% військовозобов’язаних, які мають на це законні підстави, звільнені від необхідності знову збирати паперові довідки, писати заяви та особисто відвідувати ТЦК.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Facebook.

Як працює нова система?

Процес повністю цифровізовано. Система самостійно здійснює перевірку підстав через взаємодію з іншими державними реєстрами. Щойно статус підтверджується, оновлена відстрочка автоматично з’являється в електронному військово-обліковому документі військовозобов’язаного.

Наразі такий механізм автоматичного підтвердження вже успішно запущено для 22 категорій відстрочок.

Чому автопродовження може не спрацювати: зони ризику

Попри високу автоматизацію, у Міністерстві оборони попереджають: інколи система не може самостійно верифікувати дані. Це пов’язано з відсутністю або застарілістю інформації у профільних реєстрах.

Найчастіше технічні збої або відмови в автоматичному продовженні фіксують у таких категоріях:

  • громадяни, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

  • особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворим членом сім’ї;

  • багатодітні батьки (які виховують трьох і більше дітей).

Що робити, аби відстрочка продовжилася без проблем?

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, військовозобов’язаним радять заздалегідь перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах (наприклад, РАЦС або базах даних Мінсоцполітики). Усі документи про родинні зв’язки, статус інвалідності батьків чи народження дітей мають бути офіційно внесені в електронні бази.

Якщо ж автоматичного продовження в електронному документі не сталося, громадянам доведеться діяти за стандартною процедурою: звернутися до ТЦК та СП або скористатися доступними цифровими інструментами для ручного оновлення статусу та надання підтверджувальних документів.

Раніше ми наводили повний перелік хвороб, які звільняють від мобілізації в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie