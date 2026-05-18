"Реал" оголосив про відхід шестиразового переможця Ліги чемпіонів

Дані Карвахаль / © Associated Press

Мадридський "Реал" оголосив, що капітан команди Дані Карвахаль залишить клуб після завершення сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

Мадридський клуб подякував 34-річному іспанцю, назвавши його "однією з найвидатніших легенд "Реала" та світового футболу".

Карвахаль перебував у системі "Реала" від 2002 року. За цей час він провів 23 сезони у структурі "Королівського клубу", з яких 13 — у першій команді.

Разом з мадридцями захисник здобув 27 трофеїв, серед яких шість перемог у Лізі чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки Іспанії.

За основну команду "Реала" футболіст провів 450 матчів і забив 14 голів.

У складі збірної Іспанії він є переможцем Євро-2024 та Ліги націй-2022/23. За національну команду Карвахаль зіграв 52 поєдинки, відзначившись одним голом.

Цього сезону "Реал" вдруге поспіль програв "Барселона" боротьбу за титул Ла Ліги.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, незабаром клуб очолить Жозе Моурінью — португальський фахівець замінить на посаді Альваро Арбелоа.

