"Смілива людина": Андрій Шевченко пояснив призначення Мальдери до збірної України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко пояснив, чому новим головним тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера.

"Андреа Мальдера — італієць з українською душею. Він протягом п'яти років працював з нашою національною командою. І після цього далі прогресував, працюючи в топових командах. Андреа має бекграунд роботи з великими тренерами, клубами, досягав результату. Важливо, що тепер Мальдера має амбіції як головний тренер. Найголовніше — він розуміє, як працювати з національною командою.

Наголошу на тому факті, що для того, щоб тренувати збірну України, сьогодні ти повинен бути сміливим. І факт того, що Андреа прийняв для себе рішення жити в Україні, платити податки тут — я думаю, це смілива людина", — сказав Шевченко на пресконференції.

Очільник УАФ розповів, що на посаду керманича "синьо-жовтих" розглядалися чотири кандидати. Він назвав переваги Мальдери, які спонукали зупинити вибір саме на ньому.

"У нас були чотири кандидати. Ми розглядали за різними категоріями. По-перше, Андре має досвід роботи з національною командою та клубами. Він працював асистентом у трьох топчемпіонатах. Він давно знає гравців, ніколи не розривав контакт з Україною. Знає кожного гравця, передивлявся їх, коли вони були ще юнаками і грали у молодіжних збірних.

Мені подобається в Андреа, що в нього є амбіції, які він хоче реалізувати. Дуже важливо мати тренера з амбіціями", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

