"Смілива людина": Андрій Шевченко пояснив призначення Мальдери до збірної України
Очільник УАФ розповів, чому очолити національну збірну довірили Андреа Мальдері.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко пояснив, чому новим головним тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера.
"Андреа Мальдера — італієць з українською душею. Він протягом п'яти років працював з нашою національною командою. І після цього далі прогресував, працюючи в топових командах. Андреа має бекграунд роботи з великими тренерами, клубами, досягав результату. Важливо, що тепер Мальдера має амбіції як головний тренер. Найголовніше — він розуміє, як працювати з національною командою.
Наголошу на тому факті, що для того, щоб тренувати збірну України, сьогодні ти повинен бути сміливим. І факт того, що Андреа прийняв для себе рішення жити в Україні, платити податки тут — я думаю, це смілива людина", — сказав Шевченко на пресконференції.
Очільник УАФ розповів, що на посаду керманича "синьо-жовтих" розглядалися чотири кандидати. Він назвав переваги Мальдери, які спонукали зупинити вибір саме на ньому.
"У нас були чотири кандидати. Ми розглядали за різними категоріями. По-перше, Андре має досвід роботи з національною командою та клубами. Він працював асистентом у трьох топчемпіонатах. Він давно знає гравців, ніколи не розривав контакт з Україною. Знає кожного гравця, передивлявся їх, коли вони були ще юнаками і грали у молодіжних збірних.
Мені подобається в Андреа, що в нього є амбіції, які він хоче реалізувати. Дуже важливо мати тренера з амбіціями", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.
Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.
Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.
Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.
Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.
Мальдера вже оголосив склад збірної України на матчі з Польщею та Данією.
Також Андреа назвав свій тренерський штаб у збірній України.