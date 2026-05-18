Коли людина починає старіти: вчені назвали точний вік після 47 років досліджень

Вчені з Каролінського інституту в рамках «Шведського дослідження фізичної активності та фізичної форми» (SPAF) протягом 47 років безперервно спостерігали за одними й тими самими людьми віком від 16 до 63 років.

Вік, коли починається фізичний спад

Довготривалий моніторинг сотень випадково обраних чоловіків і жінок показав чітку закономірність: фізичні можливості людського організму починають знижуватися вже у 35 років. Цей показник виявився однаковим як для професійних спортсменів, так і для людей з низьким рівнем підготовки.

Після перетину цієї вікової межі зниження фізичної форми, м’язової сили та витривалості продовжується поступово і стає все вираженішим із кожним наступним роком. Усі три показники продемонстрували абсолютно ідентичну тенденцію до спаду.

Спорт позитивно впливає на організм

Попри дещо невтішну цифру шведське дослідження дало залізобетонні докази того, що фізичні вправи залишаються надзвичайно корисними для тіла незалежно від того, коли ви вирішили ними зайнятися. Навіть якщо людина вела сидячий спосіб життя і вирішила прийти до спортзалу у зрілому віці, її організм миттєво реагує на позитивні зміни.

«Учасники, які стали фізично активними у зрілому віці, покращили свої фізичні можливості на 5–10 відсотків», — йдеться у публікації.

Автори проєкту зазначають, що фізична активність є найкращим інструментом для гальмування вікових змін, навіть якщо повністю зупинити час нам не до снаги.

Марія Вестерсталь, головна авторка дослідження, викладачка кафедри лабораторної медицини: «Ніколи не пізно почати рухатися. Наше дослідження показує, що фізична активність може уповільнити зниження працездатності, навіть якщо не може повністю його зупинити. Тепер ми шукатимемо механізми, які пояснюють, чому всі досягають піку працездатності у віці 35 років та чому фізична активність може уповільнити втрату працездатності, але не зупинити її повністю».

Дослідження про старіння людей триватиме

Шведські вчені не збираються зупиняти свій масштабний експеримент. Дослідники продовжують спостерігати за піддослідними в міру їхнього старіння. Уже наступного року ця ж група учасників пройде повторне комплексне тестування, коли їм виповниться 68 років.

Вчені сподіваються, що подальша робота допоможе досконало з’ясувати, як саме щоденні звички, спосіб життя, загальний стан здоров’я і закладені біологічні процеси впливають на працездатність людини протягом усього її життя.

