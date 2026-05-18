Когда человек начинает стареть: ученые назвали точный возраст после 47 лет исследований

Ученые исследовали, когда человек начинает стареть

Ученые из Каролинского института в рамках «Шведского исследования физической активности и физической формы» (SPAF) в течение 47 лет непрерывно наблюдали за одними и теми же людьми в возрасте от 16 до 63 лет.

Об этом сообщает ScienceDaily

Возраст, когда начинается физический спад

Длительный мониторинг сотен случайно выбранных мужчин и женщин показал четкую закономерность: физические возможности человеческого организма начинают снижаться уже в 35 лет. Этот показатель оказался одинаковым как для профессиональных спортсменов, так и для людей с низким уровнем подготовки.

После пересечения этой возрастной границы снижение физической формы, мышечной силы и выносливости продолжается постепенно и становится все более выраженным с каждым последующим годом. Все три показателя продемонстрировали абсолютно идентичную тенденцию к спаду.

Спорт положительно влияет на организм

Несмотря на несколько неутешительную цифру, шведское исследование дало железобетонные доказательства того, что физические упражнения остаются чрезвычайно полезными для тела, независимо от того, когда вы решили ими заняться. Даже если человек вел сидячий образ жизни и решил прийти в спортзал в зрелом возрасте, его организм мгновенно реагирует на положительные изменения.

«Участники, которые стали физически активными в зрелом возрасте, улучшили свои физические возможности на 5-10 процентов», — говорится в публикации.

Авторы проекта отмечают, что физическая активность является лучшим инструментом для торможения возрастных изменений, даже если полностью остановить время нам не под силу.

Мария Вестерсталь, главный автор исследования, преподаватель кафедры лабораторной медицины: «Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить снижение работоспособности, даже если не может полностью его остановить. Теперь мы будем искать механизмы, объясняющие, почему все достигают пика работоспособности в возрасте 35 лет и почему физическая активность может замедлить потерю работоспособности, но не остановить ее полностью».

Исследование о старении людей будет продолжаться

Шведские ученые не собираются останавливать свой масштабный эксперимент. Исследователи продолжают наблюдать за подопытными по мере их старения. Уже в следующем году эта же группа участников пройдет повторное комплексное тестирование, когда им исполнится 68 лет.

Ученые надеются, что дальнейшая работа поможет досконально выяснить, как именно ежедневные привычки, образ жизни, общее состояние здоровья и заложенные биологические процессы влияют на работоспособность человека в течение всей его жизни.

