Бронирование от мобилизации: в Минэкономики ответили, изменят ли перечень критических предприятий
Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что в Украине забронировано 1,37 миллиона работников критических предприятий, которые обеспечивают 60% налоговых поступлений в бюджет и анонсировал регулярный пересмотр списков.
В Украине на сегодняшний день забронировано от мобилизации 1,37 миллиона граждан.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр экономики Алексей Соболев, комментируя предстоящую реформу процесса бронирования, которую готовит Министерство обороны.
По словам чиновника, несмотря на общественные дискуссии, система демонстрирует свою стабильность, а за последний год количество забронированных выросло лишь незначительно.
Экономический эффект: почему эти люди имеют бронь
Алексей Соболев подчеркнул, что забронированные граждане составляют чуть более 1 миллиона из 10 миллионов официально работающих украинцев. В то же время предприятия, где они трудоустроены, обеспечивают колоссальную поддержку бюджета.
«Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений. Это действительно критические предприятия, которые должны работать по функционированию государства», — подчеркнул министр.
В настоящее время четкий приоритет в бронировании имеют четыре ключевых сектора:
оборонно-промышленный комплекс (ОПК);
энергетика;
медицина;
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).
Кроме того, 100% возможность забронировать работников предоставлена предприятиям, функционирующим на прифронтовых территориях.
Просмотрят ли списки и области?
Министр заверил, что система не статическая, а перечни критических предприятий регулярно пересматриваются — примерно раз в 6–9 месяцев, чтобы «система была живой и честной».
В то же время Соболев призвал снять спекуляции по поводу того, что реформа «взломает» действующий режим бронирования. Главная цель диалога с Минобороны — найти баланс и привлечь скрытый резерв.
«Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, исключены из формальной занятости и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который можно обнаружить, чтобы они либо работали, либо воевали», — резюмировал глава Минэкономики.
Чиновник также добавил, что впереди украинцев ждут новые «волны относительно бронирования», поскольку продолжается постоянная корректировка системы под нужды фронта и тыла.
