Бронирование от мобилизации: в Минэкономики ответили, изменят ли перечень критических предприятий

Бронирование от мобилизации / © ТСН

Реклама

В Украине на сегодняшний день забронировано от мобилизации 1,37 миллиона граждан.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр экономики Алексей Соболев, комментируя предстоящую реформу процесса бронирования, которую готовит Министерство обороны.

По словам чиновника, несмотря на общественные дискуссии, система демонстрирует свою стабильность, а за последний год количество забронированных выросло лишь незначительно.

Реклама

Экономический эффект: почему эти люди имеют бронь

Алексей Соболев подчеркнул, что забронированные граждане составляют чуть более 1 миллиона из 10 миллионов официально работающих украинцев. В то же время предприятия, где они трудоустроены, обеспечивают колоссальную поддержку бюджета.

«Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений. Это действительно критические предприятия, которые должны работать по функционированию государства», — подчеркнул министр.

В настоящее время четкий приоритет в бронировании имеют четыре ключевых сектора:

оборонно-промышленный комплекс (ОПК);

энергетика;

медицина;

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Кроме того, 100% возможность забронировать работников предоставлена предприятиям, функционирующим на прифронтовых территориях.

Реклама

Просмотрят ли списки и области?

Министр заверил, что система не статическая, а перечни критических предприятий регулярно пересматриваются — примерно раз в 6–9 месяцев, чтобы «система была живой и честной».

В то же время Соболев призвал снять спекуляции по поводу того, что реформа «взломает» действующий режим бронирования. Главная цель диалога с Минобороны — найти баланс и привлечь скрытый резерв.

«Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, исключены из формальной занятости и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который можно обнаружить, чтобы они либо работали, либо воевали», — резюмировал глава Минэкономики.

Чиновник также добавил, что впереди украинцев ждут новые «волны относительно бронирования», поскольку продолжается постоянная корректировка системы под нужды фронта и тыла.

Реклама

Раньше мы писали о том, что в Украине готовят большую реформу мобилизации. Власти планируют переименовать ТЦК, изменить зарплаты военных, сроки их службы и правила бронирования для гражданских.

Новости партнеров