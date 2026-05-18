Российский беспилотник над Молдовой: Кишинев требует объяснений от Москвы

Молдова вызвала посла России

Молдова вызвала посла России после того, как российский дрон залетел на ее территорию. Инцидент произошел 13 мая в ходе массированной российской атаки на Запад Украины.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

Один из российских беспилотников во время атаки на Украину 13 мая пересек границу со стороны Винницкой области и залетел в Молдову. Он пролетел над несколькими молдавскими регионами и направился на юг страны.

Кишинев был вынужден временно закрывать свое воздушное пространство. В МИД Молдовы вручили российскому послу по особым поручениям ноту протеста против «серьезного и недопустимого нарушения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Там сообщили, что такие случаи подвергают риску безопасность граждан и региональную стабильность.

«Министерство иностранных дел запросило официальные объяснения и повторило необходимость строгого уважения к воздушному пространству Республики Молдова в соответствии с нормами международного права», — пишут в МИД Молдовы.

Сообщается, что российский дрон летел в направлении Могилев-Подольского Винницкой области и пересек молдавскую границу в селе Саука Окницкого района.

С начала полномасштабной войны в Украине Молдова неоднократно сталкивалась с залетом российских дронов на свою территорию.

Инцидент с иностранными дронами в Латвии

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве Латвии и Эстонии зафиксировали угрозу из-за беспилотников со стороны России. Людей призывали находиться в укрытиях. В приграничных регионах обеих стран объявили предупреждение об опасности.

В небе работали истребители союзников, силы ПВО привели в полную готовность. Воздушную угрозу официально отменили утром около 8:20. Из-за ночных событий в нескольких районах Латвии отменили занятия в школах и детсадах или перевели обучение в дистанционный формат.

Два иностранных беспилотника разбились на территории Латгальского региона Латвии. Один из них, по предварительным данным, упал на территории нефтехранилища в городе Резекне.

В Национальных вооруженных силах Латвии и НАТО подчеркнули, что из-за войны РФ против Украины подобные инциденты могут повторяться, поэтому Альянс продолжает усиленный контроль воздушного пространства.

