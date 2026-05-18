Російський безпілотник над Молдовою: Кишинів вимагає пояснень від Москви

Молдова викликала посла Росії після того, як російський дрон залетів на її територію. Інцидент трапився 13 травня під час масованої російської атаки на Захід України.

Про це повідомляє МЗС Молдови.

Один із російських безпілотників під час атаки на Україну 13 травня перетнув кордон з боку Вінницької області та залетів до Молдови. Він пролетів над кількома молдовськими регіонами та попрямував на південь країни.

Кишинів був змушений тимчасово закривати свій повітряний простір. У МЗС Молдови вручили російському послу з особливих доручень ноту протесту проти «серйозного і недопустимого порушення суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова».

Там повідомили, що такі випадки ставлять під ризик безпеку громадян та регіональну стабільність.

«Міністерство закордонних справ запросило офіційні пояснення та повторило необхідність суворої поваги до повітряного простору Республіки Молдова відповідно до норм міжнародного права», — пишуть у МЗС Молдови.

Повідомляється, що російський дрон летів у напрямку Могилів-Подільського Вінницької області та перетнув молдовський кордон у селі Саука Окницького району.

Від початку повномасштабної війни в Україні Молдова неодноразово стикалася із зальотом російських дронів на свою територію.

Інцидент з іноземними дронами у Латвії

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня у повітряному просторі Латвії та Естонії зафіксували загрозу через безпілотники з боку Росії. Людей закликали перебувати в укриттях. У прикордонних регіонах обох країн оголосили попередження про небезпеку.

У небі працювали винищувачі союзників, сили ППО привели до повної готовності. Повітряну загрозу офіційно скасували вранці близько 8:20. Через нічні події у кількох районах Латвії скасували заняття у школах і дитсадках чи перевели навчання у дистанційний формат.

Два іноземні безпілотники розбилися на території Латгальського регіону Латвії. Один із них, за попередніми даними, впав на території нафтосховища у місті Резекне.

У Національних збройних силах Латвії та НАТО наголосили, що через війну РФ проти України подібні інциденти можуть повторюватися, тому Альянс продовжує посилений контроль повітряного простору.

