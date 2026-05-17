У країні НАТО оголосили повітряну тривогу — що сталося

До повітряного простору Латвії влетів один безпілотний літальний апарат.

Анастасія Павленко
Безпілотник залетів у повітряний простір країни / © Associated Press

Cьогодні, 17 травня, Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі в низці прикордонних із РФ районів через появу невідомого дрона в небі.

Про це йдеться у заяві латвійських збройних сил у X.

У своїй заяві Національні збройні сили зазначають, що спільно з союзниками НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

Жителів закликали сховатися, дотримуючись принципу «двох стін», закрити вікна та двері.

Згодом у латвійській армії заявили, що повітряну загрозу усунено.

Там також підтвердили, що до повітряного простору Латвії влетів один безпілотний літальний апарат. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.

Нагадаємо, у травні російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордону.

