У країні НАТО оголосили повітряну тривогу — що сталося
До повітряного простору Латвії влетів один безпілотний літальний апарат.
Cьогодні, 17 травня, Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі в низці прикордонних із РФ районів через появу невідомого дрона в небі.
Про це йдеться у заяві латвійських збройних сил у X.
У своїй заяві Національні збройні сили зазначають, що спільно з союзниками НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.
Жителів закликали сховатися, дотримуючись принципу «двох стін», закрити вікна та двері.
Згодом у латвійській армії заявили, що повітряну загрозу усунено.
Там також підтвердили, що до повітряного простору Латвії влетів один безпілотний літальний апарат. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.
Нагадаємо, у травні російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордону.