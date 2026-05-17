"Цілком справедливо": Зеленський підтвердив серію ударів по Москві та регіону

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 травня, Москва та область перебували під ударами українських безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України — більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні — найбільша. Але долаємо. Слава Україні!» — написав він.

Крим і Москва під атакою дронів — що відомо

Уніч проти 17 травня Московська область і тимчасово окупований Крим зазнали масштабної атаки безпілотників. У низці регіонів РФ лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО, пожежі та перебої в роботі аеропортів.

За даними російських Telegram-каналів та українських OSINT-спільнот, однією з цілей атаки у Криму стали військові об’єкти поблизу Севастополя, зокрема аеродром Кача.

У підмосковному Зеленограді після серії вибухів спалахнула пожежа в районі технопарку «Елма». Місцеві жителі публікували відео зі звуками вибухів та димом над містом. Повідомлення про гучні вибухи також надходили з Хімок, Лобні, Наро-Фомінська та Клина.

Під ранок вибухи пролунали і в центрі Москви.

На тлі атаки в московських аеропортах виникли затримки рейсів. За інформацією росЗМІ, у «Шереметьєво» затримали щонайменше 11 рейсів на приліт, у «Домодєдово» — п’ять, а у «Внуково» — 48 рейсів на виліт та приліт.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито «збиття» великої кількості дронів. Спочатку він повідомив про 73 безпілотники, знищені силами ППО станом на 03:30, а вже за годину цифра зросла до 114. Водночас незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

