Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 18–24 травня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 18–24 травня?

Близнята

Близнятам, які останнім часом постійно чимось незадоволені у стосунках із близькою людиною, важливо зрозуміти: вони висувають їй не реальні, а фантастичні вимоги, які не в змозі виконати ніхто. Щойно представники знака знизять поріг своїх претензій, усе миттєво налагодиться. Головне — через певний час не повернутися знову до своєї лінії вимогливої та суворої поведінки, оскільки ні до чого хорошого вона не приведе — здорові й довготривалі взаємини на такому тендітному фундаменті точно не побудуєш.

Лев

Левів зірки попереджають про сюрприз, який може приготувати їм кохана людина. Звісно, вона керуватиметься лише найкращими намірами, проте це не означає, що примхливим представникам знака, які звикли до найвищого рівня презентів, усе обов’язково сподобається. Бажано приховати своє негативне ставлення, жодним чином не демонструючи, оскільки образити того, хто їх кохає, можна легко, а от виправити свою помилку не завжди вдається вмить і легко, а іноді й зовсім не вдається, тож обережність — понад усе.

Риби

Рибам, які останнім часом з найрізноманітніших — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин тимчасово залишилися на самоті, в жодному разі не можна впадати у відчай. Будь-якої миті — наприклад, упродовж цього тижня — вони можуть зустріти людину, яку давно, проте досі безрезультатно шукали. Оскільки за всіма законами філософії кількість завжди переходить у якість, їхні очікування і сподівання справдяться та принесуть їм знайомство, яке матиме далекосяжні — й максимально приємні та зворушливі — наслідки.

