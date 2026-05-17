Шкаралупа злітатиме сама: ось що треба додати у воду під час варіння яєць

Багато господинь стикаються з однією і тією ж проблемою — варені яйця дуже погано чистяться, а разом зі шкаралупою відривається половина білка. Особливо це стосується свіжих яєць, які буквально прилипають до внутрішньої плівки. Проте досвідчені кухарі давно знають простий секрет, який допомагає очистити яйця за кілька секунд без зайвих зусиль. Для цього достатньо додати у воду один доступний інгредієнт.

Чому яйця погано чистяться

Найбільше проблем виникає зі свіжими яйцями. У них внутрішня плівка дуже щільно прилягає до білка, тому шкаралупа буквально прилипає до поверхні.

До того ж, на результат впливає температура води та навіть спосіб охолодження після варіння. Саме тому іноді навіть ідеально зварене яйце має неохайний вигляд після очищення.

Що потрібно додати у воду під час варіння яєць

Досвідчені кухарі радять додавати у воду звичайну харчову соду. Достатньо пів чайної ложки на невелику каструлю води. Під час варіння сода змінює рівень лужності води, завдяки чому внутрішня плівка легше відділяється від білка.

У результаті шкаралупа буквально сходить великими шматками без пошкодження яйця.

Ще один важливий секрет

Не менш важливим є правильне охолодження після варіння. Одразу після приготування яйця потрібно перекласти у дуже холодну воду або навіть у миску з льодом. Різкий перепад температур допомагає шкаралупі швидше відходити від поверхні білка.

Багато кухарів також радять трохи покатати яйце по столу перед очищенням, тоді дрібні тріщини дозволяють воді потрапити під плівку.

Які яйця чистяться найкраще

Цікаво, що яйця, які кілька днів полежали у холодильнику, зазвичай чистяться значно легше, ніж зовсім свіжі.

Саме тому для салатів і фарширування кухарі часто використовують не найсвіжіші яйця, а ті, що зберігалися приблизно тиждень. Водночас для смаження та випічки більше підходять саме свіжі яйця.

Кухарі не радять класти яйця одразу у киплячу воду прямо з холодильника. Через різкий перепад температур шкаралупа може тріснути ще під час варіння. Краще заздалегідь дати яйцям трохи нагрітися до кімнатної температури.

