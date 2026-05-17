Чому в супермаркетах часто продають рибу без голови: справжні причини, про які ніхто не знає

Як правильно вибирати рибу в магазині

Багато покупців помічали, що у супермаркетах більшість видів риби продається вже без голови. Дехто вважає, що це роблять лише для зручності, інші підозрюють бажання приховати несвіжість продукту. Насправді причина набагато цікавіша і пов’язана не лише з естетикою чи економією місця. Експерти рибної галузі пояснюють: видалення голови допомагає довше зберігати продукт, полегшує транспортування та навіть впливає на ціну риби.

Головна причина — швидке псування

Фахівці з безпеки харчування пояснюють, що саме голова риби починає псуватися найшвидше. У ній містяться зябра та велика кількість бактерій, які значно пришвидшують процес псування продукту.

Особливо це стосується морської риби, яка проходить тривале транспортування перед тим, як потрапити на полиці магазинів.

Після видалення голови риба довше зберігає свіжість, запах і привабливий вигляд.

Так рибу легше перевозити та зберігати

Ще одна причина — практичність. Риба без голови займає менше місця під час транспортування та заморожування.

Для супермаркетів це дуже важливо, адже дозволяє економити місце у холодильниках і перевозити більші партії.

Крім того, очищена риба швидше продається, особливо якщо покупець не хоче витрачати час на обробку вдома.

Чому покупці часто вибирають саме таку рибу

Більшість людей сьогодні віддають перевагу продуктам, які потребують мінімальної підготовки. Риба без голови здається зручнішою: її легше чистити, різати та готувати.

Особливо популярною така продукція є серед молодих родин та людей, які не мають багато часу на приготування їжі. Саме попит покупців також вплинув на те, що супермаркети почали продавати більше вже обробленої риби.

Чи може це приховувати несвіжість

Іноді покупці підозрюють, що голову видаляють для того, щоб приховати несвіжий продукт. Частково це дійсно можливо, адже саме очі та зябра найкраще показують стан риби.

У свіжої риби очі прозорі та блискучі, а зябра мають яскравий червоний або рожевий колір. Тому експерти радять звертати увагу на запах, текстуру м’яса та умови зберігання продукту.

Якщо риба має різкий запах або слизьку поверхню, від її придбання краще відмовитися.

Як правильно вибирати рибу в магазині

Фахівці радять купувати рибу лише в перевірених магазинах, де дотримуються температурного режиму. М’ясо має бути пружним, без темних плям та надмірної сухості.

Також варто звертати увагу на кількість льоду в пакованні замороженої риби. Надто товстий шар криги може свідчити про повторне заморожування.

