Світ
1578
Острівна держава затримала український літак через таємний вантаж

У Тринідаді і Тобаго під час дозаправлення затримали літак із України, який прямував до Лівії.

Віра Хмельницька
Літак / фото ілюстративне / © Bild

У Республіці Тринідад і Тобаго, яка є острівною державою та розташована в південній частині Карибського моря, заарештували літак з України, який летів до Лівії. Причиною затримання стало виявлення на борту вибухонебезпечного вантажу, який не внесли до декларації.

Про це повідомили на сторінці Управління аеропортів Тринідаду і Тобаго у Facebook.

Повітряне судно, на борту якого був український екіпаж, здійснило зупинку в Тринідаді і Тобаго для поповнення запасів пального перед подальшим перельотом до Лівії. Проте під час огляду вантажу правоохоронці знайшли вибухівку, яку не вказали в документах.

Екіпаж затримали для перевірки, до якої залучили місцеву митницю, поліцію аеропорту, службу авіаційної безпеки, а також представників Прикордонної служби США, які працюють у Тринідаді і Тобаго.

Зрештою літак разом із командою відпустили. Розслідування показало, що українські пілоти не мають жодного стосунку до виявленого вантажу і не несуть за нього відповідальності.

Раніше польські прикордонники затримали українку, яка намагалася ввезти до країни майже 10 000 доларів готівкою. Під час перевірки з’ясувалося, що одна з банкнот у пачці була радіоактивною — рівень випромінювання на купюрі в кількасот разів перевищував допустиму норму.

