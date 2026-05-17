Острівна держава затримала український літак через таємний вантаж

У Республіці Тринідад і Тобаго, яка є острівною державою та розташована в південній частині Карибського моря, заарештували літак з України, який летів до Лівії. Причиною затримання стало виявлення на борту вибухонебезпечного вантажу, який не внесли до декларації.

Про це повідомили на сторінці Управління аеропортів Тринідаду і Тобаго у Facebook.

Повітряне судно, на борту якого був український екіпаж, здійснило зупинку в Тринідаді і Тобаго для поповнення запасів пального перед подальшим перельотом до Лівії. Проте під час огляду вантажу правоохоронці знайшли вибухівку, яку не вказали в документах.

Екіпаж затримали для перевірки, до якої залучили місцеву митницю, поліцію аеропорту, службу авіаційної безпеки, а також представників Прикордонної служби США, які працюють у Тринідаді і Тобаго.

Зрештою літак разом із командою відпустили. Розслідування показало, що українські пілоти не мають жодного стосунку до виявленого вантажу і не несуть за нього відповідальності.

