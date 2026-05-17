Островное государство задержало украинский самолет из-за тайного груза

В Тринидаде и Тобаго во время дозаправки задержали самолет из Украины, который направлялся в Ливию.

Самолет / фото иллюстративное / © Bild

В Республике Тринидад и Тобаго, которая является островным государством и расположена в южной части Карибского моря, арестовали самолет из Украины, который летел в Ливию. Причиной задержания стало обнаружение на борту взрывоопасного груза, который не внесли в декларацию.

Об этом сообщили на странице Управления аэропортов Тринидада и Тобаго в Facebook.

Воздушное судно, на борту которого был украинский экипаж, совершило остановку в Тринидаде и Тобаго для пополнения запасов топлива перед дальнейшим перелетом в Ливию. Однако при осмотре груза правоохранители нашли взрывчатку, которую не указали в документах.

Экипаж задержали для проверки, к которой привлекли местную таможню, полицию аэропорта, службу авиационной безопасности, а также представителей Пограничной службы США, которые работают в Тринидаде и Тобаго.

В конце концов самолет вместе с командой отпустили. Расследование показало, что украинские пилоты не имеют никакого отношения к обнаруженному грузу и не несут за него ответственности.

Ранее польские пограничники задержали украинку, которая пыталась ввезти в страну почти 10 000 долларов наличными. Во время проверки выяснилось, чтоодна из банкнот в пачке была радиоактивной- уровень излучения на купюре в несколько сотен раз превышал допустимую норму.

