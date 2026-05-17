Марш рівності в Одесі зустріли противники параду у балаклавах (фото, відео)

У неділю, 17 травня, в Одесі відбувся Марш рівності. Представники ЛГБТ-спільноти пройшлися від Приморського бульвару до Біржової площі.

Про це пише місцеве видання «Думская».

На місці проведення заходу було багато поліції та противників прайду у балаклавах.

«В Україні з’явився виклик, який є актуальним для всього населення. Це законопроект Цивільного кодексу, який створює величезні проблеми для всіх. І ми вимагаємо, щоб виконали обіцянки, які були дані: це громадянські партнерства, захист від злочинів на ґрунті ненависті та заборона дискримінації для ЛГБТК+ людей», — розповіла організатор Ганна Леонова.

Крокуючи до Біржової площі, учасники маршу вимагали знаття законопроєкту №15150, який пропонує масштабну рекодифікацію та ухвалення нового Цивільного кодексу України.

Дійшовши до Біржової площі, учасники прайду розпочали мітинг на захист своїх прав. На той момент частина опонентів заходу вже розійшлася.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні новий Цивільний кодекс, який уже викликав бурхливі дискусії в соцмережах через норми про розлучення, шлюб, «повернення» прізвища та «статус заручин».

