Польща вперше в історії офіційно визнала одностатевий шлюб: Туск вибачився перед ЛГБТ+

Польща почала визнавати одностатеві шлюби, укладені за кордоном / © Unsplash

У Варшаві вперше в історії Польщі офіційно зареєстрували одностатевий шлюб. Йдеться про союз двох громадян Польщі, який раніше був укладений у Німеччині.

Про це повідомив мер польської столиці Рафал Тшасковський, передає dw.

За його словами, міська влада видала перше свідоцтво про визнання одностатевого шлюбу після рішень європейських та польських судів.

Рішення ухвалили після вердикту суду ЄС

Підставою для реєстрації стало рішення Суду Європейського Союзу, ухвалене наприкінці 2025 року. Суд зобов’язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, навіть попри те, що польське законодавство досі не дозволяє такі союзи всередині країни.

Згодом, у березні 2026 року, Верховний адміністративний суд Польщі підтвердив цю позицію та постановив офіційно визнати шлюб двох поляків, укладений у Німеччині.

У Варшаві обіцяють продовжити практику

Мер Варшави заявив, що міська влада й надалі визнаватиме одностатеві шлюби польських громадян, якщо вони були укладені в інших державах Євросоюзу.

При цьому в кожному окремому випадку, за словами посадовця, окреме судове рішення більше не знадобиться.

Одностатеві шлюби в Польщі досі не легалізовані

Попри цей прецедент, одностатеві шлюби та цивільні партнерства в самій Польщі залишаються поза законом. Представники ЛГБТ+ спільноти роками домагаються рівних прав і юридичного визнання своїх союзів.

Нинішнє рішення стосується лише визнання шлюбів, укладених за межами країни, а не їхньої легалізації всередині Польщі.

Туск вибачився перед ЛГБТ+ спільнотою

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до ЛГБТ+ спільноти та вибачився за роки дискримінації й відчуження.

Він наголосив, що представники ЛГБТ+ «заслуговують на таку саму повагу, гідність і любов, як і будь-хто інший», а також пообіцяв шукати механізми для виконання судових рішень щодо прав одностатевих пар.

Втім, просування відповідних змін у Польщі поки блокує опір консервативних політиків та президента країни.

