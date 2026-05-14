LELÉKA на "Євробаченні-2026" довела до мурах чуттєвим виступом і змусила залу активно їй аплодувати

Представниця України виступила під номером 12.

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Щойно на сцені міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" виступила представниця України – співачка LELÉKA.

Виконавиця демонструвала свій конкурсний номер дванадцятою. Артистка просто приголомшливо виконала трек Ridnym, з яким змагається за право потрапити до гранд-фіналу.

Співачка LELÉKA підкорила чуттєвим номером, а її ніжний голос викликав мурахи шкірою. Виконавиця вийшла на сцену у білому костюмі від Litkovskaya. Поки LELÉKA співала, разом із нею був бандурист Ярослав Джусь, який грав на музичному інструменті.

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Окремої уваги заслуговує й постановка, яка повністю передає ніжну та чуттєву атмосферу композиції Ridnym.

І, судячи з реакції, глядачам у залі неабияк сподобався виступ LELÉKA. У трансляції було чутно, як виконавиці та бандуристу бурхливо аплодували, а деякі не стримувались та вставали зі своїх місць.

Наразі триває голосування. Чи вдасться Україні потрапити до фіналу – стане відомо вже незабаром. Проте букмекери пророкують LELÉKA місце серед 25 країн, які змагатимуться за кришталевий кубок "Євробачення-2026".

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі та першими повідомляємо про найцікавіші моменти.

