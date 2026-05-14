Україна паралізувала завод "Газпрому" в Астрахані

Атака українських дронів

Газопереробний завод «Газпрому» в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво моторного палива після пожежі, що сталася 13 травня внаслідок атаки дрона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, на заводі призупинила роботу комбінована установка з переробки стабільного конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, яка виробляє бензин та дизельне паливо на об’єкті.

За інформацією джерел, також було пошкоджено обладнання для переробки сірководню та вилучення сірки.

Астраханський губернатор Ігор Бабушкін повідомив у середу у своєму Telegram-каналі, що уламки від атаки українського безпілотника спричинили пожежу на газопереробному заводі.

Відновлення виробництва моторного палива може тривати до кількох місяців.

Астраханський завод не працював з вересня минулого року та відновив переробку конденсату та виробництво моторного палива щойно у квітні, лише за кілька тижнів до останнього нападу.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомили про успішне ураження одразу кількох об’єктів паливної інфраструктури Росії. На підприємствах, які забезпечують армію РФ, зафіксовано пожежі. Зокрема, в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський».

