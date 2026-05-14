LELÉKA на "Евровидении-2026" довела до мурашек чувственным выступлением и заставила зал активно ей аплодировать

LELÉKA на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Только что на сцене международного песенного конкурса "Евровидение-2026" выступила представительница Украины - певица LELÉKA.

Исполнительница демонстрировала свой конкурсный номер двенадцатой. Артистка просто потрясающе исполнила трек Ridnym, с которым соревнуется за право попасть в гранд-финал.

Певица LELÉKA покорила чувственным номером, а ее нежный голос вызвал мурашки по коже. Исполнительница вышла на сцену в белом костюме от Litkovskaya. Пока LELÉKA пела, вместе с ней был бандурист Ярослав Джусь, который играл на музыкальном инструменте.

LELÉKA и Ярослав Джусь на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Отдельного внимания заслуживает и постановка, которая полностью передает нежную и чувственную атмосферу композиции Ridnym.

И, судя по реакции, зрителям в зале очень понравилось выступление LELÉKA. В трансляции было слышно, как исполнительнице и бандуристу бурно аплодировали, а некоторые не сдерживались и вставали со своих мест.

Сейчас продолжается голосование. Удастся ли Украине попасть в финал - станет известно уже скоро. Однако букмекеры пророчат LELÉKA место среди 25 стран, которые будут бороться за хрустальный кубок "Евровидения-2026".

