Забудьте об изнурительных диетах: простое правило питания реально останавливает старение

Небольшое ограничение в пище останавливает старение клеток / © www.freepik.com/free-photo

Десятилетиями врачи опасались, что длительное и целенаправленное сокращение калорий может незаметно истощить организм, лишив его жизненно необходимых витаминов и минералов. Однако новые данные одного из самых продолжительных испытаний на людях окончательно развеяли эти страхи: оказалось, что ограничение калорийности не только не обедняет диету, но и делает ее более качественной.

О результатах этого масштабного медицинского опыта пишет Earth.com.

Эксперимент CALERIE 2: меньше калорий, больше пользы

То, что ограничение калорий замедляет старение у червей, мух, мышей и обезьян, наука знала давно. Но работает ли это для людей, оставалось загадкой, поскольку исследователи боялись довести добровольцев до недоедания. Именно это беспокойство легло в основу дизайна исследования под названием CALERIE 2, которое возглавила Сьюзан Б. Расетт из Университета штата Аризона (ASU).

Эксперимент длился два года в трех разных центрах США. В нем приняли участие 218 здоровых взрослых людей, преимущественно в возрасте под 40 лет (около 70% составляли женщины), у которых не было проблем с лишним весом. Участникам поставили амбициозную цель – сократить потребление калорий на 25%. И хотя средний показатель по группе составил всего около 12%, дальнейшие анализы показали, что даже такого умеренного сокращения оказалось вполне достаточно, чтобы замедлить темпы биологического старения организма.

Неожиданные результаты: диета стала более качественной

В течение двух лет ученые тщательно анализировали дневники питания участников по трем ключевым критериям: достаточное количество питательных веществ, соответствие федеральным стандартам здорового питания и уровень провоцирующего еду.

Все три показателя продемонстрировали положительную динамику. Качество рациона стремительно возросло, а маркеры воспаления упали, причем этот эффект держался все два года, а не кратковременным всплеском. Только Индекс здорового питания вырос более чем на семь пунктов, что обычно достигается только жесткими медицинскими диетами.

Важно, что хотя участники и принимали базовые мультивитамины как «страховку», основную массу необходимых микроэлементов получали именно из реальной пищи. Исследователи констатировали, что качество питания и пищевая адекватность полностью сохранились. Отдельный анализ образцов крови подтвердил, что евшая меньше группа старела на клеточном уровне значительно медленнее.

Как именно «недоедание» останавливает старение

Глубинная причина того, почему сокращение рациона продлевает молодость, до сих пор изучается. Главная теория состоит в том, что при меньшем поступлении пищи клетки производят меньше нестабильных молекул, запускающих процесс окислительного стресса.

Именно эти молекулы повреждают ДНК, белки и клеточные мембраны, что впоследствии приводит к развитию рака, болезни Паркинсона и других возрастных недугов. Исследование мочи участников CALERIE 2 четко подтвердило: в группе с ограничением калорий уровень этих разрушающих молекул был значительно ниже.

Для врачей и диетологов эти результаты кардинально изменяют подход к здоровому старению. Умеренная урезка рациона на 10–15% больше не рассматривается как опасная или изнурительная диета. Это долговременная, устойчивая практика, имеющая измеримые результаты. Для обычных людей вывод еще проще: чтобы сохранить молодость и улучшить здоровье, достаточно есть поменьше, сознательно выбирая то, что лежит на тарелке.

Напомним, режим питания может оказать значительно большее влияние на организм, чем считалось ранее. Новые научные данные свидетельствуют: не только то, что мы едим, но и когда происходит прием пищи , может быть связано со скоростью биологического старения и состоянием ключевых органов — сердца, печени и почек.

