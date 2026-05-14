"Евровидение-2026": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала
Уже этим вечером мы узнаем имена всех финалистов гранд-финала песенного конкурса.
Уже сегодня, 14 мая, в Вене, Австрия, отгремит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".
На арену Wiener Stadthalle выйдут 15 стран-участниц, которые будут бороться за последние десять путевок в гранд-финал, который состоится уже в эту субботу, 16 мая. Во втором полуфинале выступят представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.
Украину в этом году представляет LELÉKA с песней Ridnym. Артистка с бандуристом Ярославом Джусем будут выступать под номером 12. Также в шоу появятся представители Франции, Великобритании и Австрии, которые уже автоматически попали в финал.
Редакция сайта ТСН.ua традиционно следит за вторым полуфиналом «Евровидения-2026» в формате текстовой онлайн-трансляции. В течение вечера мы оперативно будем публиковать интересные подробности шоу, яркие номера участников и результаты голосования. Поэтому первыми сообщим, кто получит желанную путевку в гранд-финал конкурса.