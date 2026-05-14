"Евровидение-2026": LELÉKA растрогала кадрами с последствиями обстрела Киева перед вторым полуфиналом

Обстоятельства, в которых украинцы борются за победу в конкурсе, вызывают мурашки по коже.

ЛЕЛЕКА

ЛЕЛЕКА / © Associated Press

Певица LELÉKA перед выступлением на втором полуфинале «Евровидения-2026» растрогала кадрами из Киева.

Украина сегодня, 14 мая, снова выходит на одну из самых масштабных музыкальных сцен Европы. Во втором полуфинале «Евровидения-2026» выступит LELÉKA с композицией «Ridnym», которая уже успела привлечь внимание слушателей своей нежностью и эмоциональной глубиной. Артистка выйдет на сцену под номером 12 и попытается завоевать место в гранд-финале. Напряжение перед шоу чувствуется буквально во всем — от репетиций до последних приготовлений. Несмотря на это, певица не отстраняется от реальности, происходящей в Украине. Утро перед выступлением стало для нее эмоционально сложным.

LELÉKA показала в собственных Instagram-историях последствия ночной атаки на Киев и напомнила о том, что ее страна продолжает жить в условиях постоянных вызовов.

Несмотря на давление и волнение перед важным выступлением, артистка остается сосредоточенной на главной сцене Европы. Она призывает зрителей не только слушать музыку, но и участвовать в голосовании, ведь именно оно определит, кто пройдет дальше. Для Украины это выступление — не просто конкурс, а возможность еще раз напомнить о своем голосе в мире.

Напомним, недавно обнародовали порядок выступлений участников во втором полуфинале «Евровидения-2026» и их песни.

