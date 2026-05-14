"Євробачення-2026": LELÉKA зворушила кадрами з наслідками обстрілу Києва перед другим півфіналом

LELÉKA

Співачка LELÉKA перед виступом на другому півфіналі «Євробачення-2026» зворушила кадрами з Києва.

Україна сьогодні, 14 травня, знову виходить на одну з наймасштабніших музичних сцен Європи. У другому півфіналі «Євробачення-2026» виступить LELÉKA з композицією «Ridnym», яка вже встигла привернути увагу слухачів своєю ніжністю та емоційною глибиною. Артистка вийде на сцену під номером 12 та спробує вибороти місце у гранд-фіналі. Напруга перед шоу відчувається буквально в усьому — від репетицій до останніх приготувань. Попри це, співачка не відсторонюється від реальності, що відбувається в Україні. Ранок перед виступом став для неї емоційно складним.

LELÉKA показала у власних Instagram-історіях наслідки нічної атаки на Київ і нагадала про те, що її країна продовжує жити в умовах постійних викликів.

Попри тиск і хвилювання перед важливим виступом, артистка залишається зосередженою на головній сцені Європи. Вона закликає глядачів не лише слухати музику, а й долучатися до голосування, адже саме воно визначить, хто пройде далі. Для України цей виступ — не просто конкурс, а можливість ще раз нагадати про свій голос у світі.

