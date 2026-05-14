У команді Ломаченка розповіли, чи справді він відновлює кар'єру

Василь Ломаченко / © Associated Press

Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, підтвердив наміри свого клієнта відновити кар'єру.

У коментарі для ESPN він розповів, що 38-річний український боксер вирішив повернутися в ринг і планує провести бій уже восени.

"Ми працюємо над його поверненням цієї осені", — сказав Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

