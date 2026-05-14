Продали все майно і подорожують світом: пара об’їхала вже 15 країн у кемпері

49-річна Кет Кросс і 48-річний Стюарт Холл. Фото: Vanavigation — Stu & Kath/Facebook

Реклама

Пара з Великої Британії відмовилася від орендованого житла та звичного способу життя, щоб подорожувати світом у невеликому кемпері. За чотири роки вони побували у понад 15 країнах, проїхали понад 25 тисяч миль і стверджують, що нині витрачають значно менше, ніж раніше на оренду будинку та рахунки.

Про це повідомило видання Daily Mail.

49-річна Кет Кросс і 48-річний Стюарт Холл із Кардіффа живуть у переобладнаному Mercedes Sprinter завдовжки 7,5 метра разом зі своєю собакою Налою. Відтоді, як Кет відмовилася від оренди чотирикімнатного будинку чотири роки тому, подружжя подорожує Європою, Шотландією та пустелею Сахара.

Реклама

Пара вже відвідала понад 15 країн, а після повернення з нинішньої поїздки до Чорногорії ця цифра має зрости до 20. За словами мандрівників, у середньому вони витрачають від 900 до 1200 фунтів стерлінгів на місяць — приблизно 30–40 фунтів на день. Вони зазначають, що це дешевше, ніж утримання житла у Кардіффі.

Їхній фургон обладнаний душем, туалетом, двоспальним ліжком king-size, раковиною та повноцінною кухнею з духовкою і газовою плитою. Стюарт сам переобладнав інтер’єр кемпера після купівлі автомобіля. За його словами, у фургоні вони можуть навіть готувати повноцінні домашні страви.

Кет розповіла, що давно мріяла про подорож до Сахари. Ідея змінити життя остаточно сформувалася після того, як її доньки виїхали з дому. Жінка вирішила залишити орендоване житло, продати значну частину речей і вирушити у подорож.

За словами Кет, під час продажу речей вона зрозуміла, наскільки сильно люди можуть бути прив’язані до власного майна. Вона заявила, що після відмови від більшості речей відчула себе «вільнішою».

Реклама

Кет і Стюарт познайомилися 2021 року в пішохідній групі. Їх об’єднала любов до природи та активного відпочинку. Протягом першого року стосунків пара підкорила понад 105 вершин у Великій Британії, після чого вирішила подорожувати світом разом.

Нині Кет продовжує працювати дистанційно — ще 2012 року вона заснувала власний онлайн-бізнес, який забезпечує стабільний дохід під час поїздок. Стюарт працює водієм вантажівки у Великій Британії між подорожами, щоб поповнювати бюджет перед новими маршрутами.

Також пара розвиває власний проєкт Vanavigation. Вони публікують щотижневі відео на YouTube, ведуть блоги та діляться порадами для тих, хто цікавиться подорожами у кемпері.

За словами мандрівників, понад половину бюджету вони витрачають на пальне. Через зростання цін вони стали повільніше пересуватися та робити менше переїздів. Кет каже, що це навіть допомогло їм довше залишатися у різних місцях і краще пізнавати країни.

Реклама

За цей час подружжя проїхало близько 3000 миль до Данії та назад, 7000 миль Іспанією і Португалією, 2000 миль Шотландією та ще 8000 миль дорогою до Сахари.

Нині пара перебуває у Чорногорії. Під час цієї подорожі вони вже проїхали Францію, Італію, Албанію, Грецію, Північну Македонію та Косово. Наступними зупинками мають стати Сербія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Словенія та Франція.

Стюарт назвав подорож Сахарою «абсолютно сюрреалістичною». Він розповів, що найбільше йому запам’яталися ранки посеред пустелі, коли пара пила каву зі своїх кухлів і бачила поруч десятки верблюдів.

Подружжя також говорить, що намагається жити більш екологічно: рідко купує нові речі, носить одяг якомога довше та зменшує використання пластику.

Реклама

Нагадаємо, раніше американка виявила великий білий діамант у державному парку «Кратер діамантів» в Арканзасі. Його вартість може сягати 30 тисяч доларів.

Новини партнерів