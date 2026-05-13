Українська модель із "найбільшими у світі щоками" вирішила радикально змінити свою зовнішність
Українська модель, яку західна преса називає “дівчиною із найбільшими у світі щоками” ухвалила рішення про зміну зовнішності.
Українська модель Анастасія Покрещук, яка 10 років збільшує собі щоки, заявила, що ставить зміну зовнішності “на паузу”.
Про це пише mirror.co.uk.
Ця українська інфлюенсерка роками робила ін'єкції в обличчя, щоб створити надзвичайно виразні риси. Проте 37-річна жінка тепер готова відмовитися від цього. Незважаючи на те, що завдяки ін’єкціям у обличчя вона здобула славу та багатство, Анастасія прийняла несподіване рішення — розчинити філери.
«Я розчиню все, що є в моєму обличчі, бо мені потрібна підтяжка. З усім, що в мене є, зробити підтяжку неможливо», - заявила вона.
Модель також заявила, що змінить зовнішність та матиме уже інший вигляд.
«Це буде зовсім інший образ. Нічого не повертається назад. Бо настав час, коли я буду робити підтяжку обличчя частіше, а хірургам потрібен належний доступ до обличчя», - пояснила Анастасія.
Частина її шанувальників підтримала дії моделі, інші ж зауважили, що у неї прекрасна зовнішність і не варто щось радикально змінювати.
