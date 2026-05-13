Українська модель із "найбільшими у світі щоками" вирішила радикально змінити свою зовнішність

Анастасія Покрещук. Фото: www.instagram.com/justqueen88/

Українська модель Анастасія Покрещук, яка 10 років збільшує собі щоки, заявила, що ставить зміну зовнішності “на паузу”.

Про це пише mirror.co.uk.

Ця українська інфлюенсерка роками робила ін'єкції в обличчя, щоб створити надзвичайно виразні риси. Проте 37-річна жінка тепер готова відмовитися від цього. Незважаючи на те, що завдяки ін’єкціям у обличчя вона здобула славу та багатство, Анастасія прийняла несподіване рішення — розчинити філери.

«Я розчиню все, що є в моєму обличчі, бо мені потрібна підтяжка. З усім, що в мене є, зробити підтяжку неможливо», - заявила вона.

Модель також заявила, що змінить зовнішність та матиме уже інший вигляд.

«Це буде зовсім інший образ. Нічого не повертається назад. Бо настав час, коли я буду робити підтяжку обличчя частіше, а хірургам потрібен належний доступ до обличчя», - пояснила Анастасія.

Частина її шанувальників підтримала дії моделі, інші ж зауважили, що у неї прекрасна зовнішність і не варто щось радикально змінювати.

