ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

Українська модель із "найбільшими у світі щоками" вирішила радикально змінити свою зовнішність

Українська модель, яку західна преса називає “дівчиною із найбільшими у світі щоками” ухвалила рішення про зміну зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Анастасія Покрещук. Фото: www.instagram.com/justqueen88/

Анастасія Покрещук. Фото: www.instagram.com/justqueen88/

Українська модель Анастасія Покрещук, яка 10 років збільшує собі щоки, заявила, що ставить зміну зовнішності “на паузу”.

Про це пише mirror.co.uk.

Ця українська інфлюенсерка роками робила ін'єкції в обличчя, щоб створити надзвичайно виразні риси. Проте 37-річна жінка тепер готова відмовитися від цього. Незважаючи на те, що завдяки ін’єкціям у обличчя вона здобула славу та багатство, Анастасія прийняла несподіване рішення — розчинити філери.

«Я розчиню все, що є в моєму обличчі, бо мені потрібна підтяжка. З усім, що в мене є, зробити підтяжку неможливо», - заявила вона.

Модель також заявила, що змінить зовнішність та матиме уже інший вигляд.

«Це буде зовсім інший образ. Нічого не повертається назад. Бо настав час, коли я буду робити підтяжку обличчя частіше, а хірургам потрібен належний доступ до обличчя», - пояснила Анастасія.

Частина її шанувальників підтримала дії моделі, інші ж зауважили, що у неї прекрасна зовнішність і не варто щось радикально змінювати.

Нагадаємо, коханка ван Дамма з України з розмахом відсвяткувала 40-річчя та показала фото розкішного ювілею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
327
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie