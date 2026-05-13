Відомий український співак нажахав діагнозом і переніс першу в житті операцію: "Я припинив би чути"

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Відомий співак і гуморист родом із Молдови Іван Люленов приголомшив новинами про проблеми зі здоров’ям.

Артист розповів, що переніс операцію через новоутворення у вусі, яке могло призвести до втрати слуху. За словами Івана, тривожні симптоми з’явилися ще взимку. Тоді співак почав часто хворіти та страждав від постійного закладення лівого вуха.

Спершу артист не надавав цьому великого значення, однак перед важливим сольним концертом у Києві все ж звернувся до лікаря. Як виявилося, медики діагностували у Люленова остеому — доброякісне кісткове новоутворення у слуховому проході.

«Взимку я дуже багато хворів. У мене часто закладало вухо й я не знав, з чим це пов’язаною. Але мене це дуже турбувало. Тоді попереду був важливий сольний концерт. Пішов до ЛОРа і він щось знайшов у вусі. Це кісткове новоутворення в лівому проході — остеома. Воно доброякісне, але якщо не прибрати — перекрив прохід і я би припинив чути на одне вухо», — поділився зірка в Instagram.

Тож відігравши запланований концерт у Києві, Люленов згодився на операцію. Артист поділився з шанувальниками, що спочатку був наляканий, оскільки це перше хірургічне втручання в його житті. Тим не менш, на щастя, все минуло успішно. Реабілітація так само видалася не дуже складною завдяки професіоналізму медиків.

«Після концерту я з відвертим страхом пішов робити операцію, яка була першою в моєму житті. Але розмова з лікарем мене заспокоїла. З цікавого — мені сподобалася анестезія. Потім за декілька днів мені зняли тампон і я почав чути цей світ інакше. Все виявилося не так страшно, як здавалося», — наголосив музикант.

