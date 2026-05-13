MELOVIN на тлі невиліковної хвороби кардинально змінив спосіб життя: "Почалися мої найкращі роки"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN відверто розповів про зміни у своєму житті після виявлення серйозних проблем зі здоров’ям.

Артист ще раніше зізнавався, що має стеатогепатоз печінки та цукровий діабет, однак навчився жити з діагнозами й тепер значно більше дбає про себе. За словами виконавця, саме любов до себе стала головною мотивацією для змін. Нині артист регулярно займається спортом і вже помічає позитивні результати.

«Я пішов лише зараз до спортзали, бо зрозумів, що дуже себе люблю. Хочу, аби тіло було в тонусі й не було болі в спині після концерту. І моя подруга спонукнула мене до цього. Я взяв тренера й це вже шосте заняття. Я так кайфонув! Я займаюсь майже дві години, але не перенавантажуюсь», — поділився співак у подкасті «Пушка-Пишка».

Також MELOVIN змінив підхід до харчування. Артист уважно стежить за рівнем цукру та намагається правильно вибудовувати раціон. Співак наголосив, що найважливіше — вчасно звертати увагу на своє здоров’я та не ігнорувати сигнали організму.

«Харчування інше. Я намагаюсь добрати цих дурних складних вуглеводів, аби отримувати масу з білку. Слідкую за цукром. До речі, якщо є проблеми з цукровим діабетом, то спочатку їмо овочі, а потім — все інше. Хочу також набрати м’язевої ваги. Я вже три роки не вживаю алкоголь — і зараз почалися мої найкращі роки», — зізнався артист.

