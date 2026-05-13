Софія Ротару під час війни придбала елітне авто: у ЗМІ розкрили, яким ще майном володіє співачка

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару під час повномасштабної війни придбала елітне авто.

Про це повідомляє Oboz.ua із посиланням на власні джерела та державні реєстри. Зазначається, що співачка стала власницею Land Rover Range Rover 2023 року випуску. Транспортний засіб був зареєстрований на виконавицю у грудня 2023-го. Ймовірно, авто було придбане в салоні.

Також уваги привертає й номер автівки. Зокрема, там поєднання цифр «0001», що вважається однією з найдорожчих комбінацій і коштує 96 тисяч гривень.

У власності Софії Ротару також є авто Land Rover Range Rover 2007 року випуску, яке вона придбала 2016-го.

Окрім того, у виконавиці є земельна ділянка під Києвом, площа якої становить 1412,5 квадртаних метрів. Артистка стала її власницею 2005 року. Також у Софії Ротару є квартира в центрі столиці, придбана 2011 року. Її площа становить 164,3 квадратних метрів.

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни в Україні уникає публічності. Проте відомо, що вона проживає в Київській області, а саме в Конча-Заспі. Час-від-часу артистка публікує дописи у соцмережах, в яких або реагує на жахливі події в Україні, або вітає українців із важливими святами.

А от від концертної діяльності Софія Ротару відмовилась. Раніше експродюсер співачки розкрив причини, чому вона не виступає під час війни.

