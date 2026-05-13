Скандально відома журналістка Ірма Крат принесла на суд над Єрмаком ікону: з'явилося відео

Ірма Крат з іконою Діви Марії / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Вищому антикорупційному суді другий день триває обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Скандально відома журналістка Ірма Крат принесла на суд над Єрмаком ікону Діви Марії, яку подарувала її мати Роза.

Крат просить суд передати цю ікону Єрмаку, аби вона його захищала, бо він «зробив багато хорошого для України».

Журналістка зазначила, що ця ікона — найцінніше, що у неї є.

Хто така Ірма Крат: «перша журналістка Майдану» та королева хайпу

Постать Ірми Крат вже понад десятиліття супроводжується шлейфом гучних скандалів, містифікацій та неоднозначних заяв. Уродженка Полтавщини розпочинала кар’єру в регіональних медіа Гадяча, проте всеукраїнську впізнаваність здобула під час Революції Гідності як стримерка проєкту «Прихована правда».

Полон у «ДНР» та «розуміння» терористів

У 2014 році Крат потрапила в полон до бойовиків у Слов’янську. Після звільнення вона шокувала суспільство заявами про те, що «зрозуміла цих людей» (окупантів), що викликало хвилю звинувачень у симпатіях до ворога. Згодом вона активно виступала на захист ексмера Слов’янська Нелі Штепи, яку звинувачували у сепаратизмі.

Фейкові вбивства та «агенти СБУ»

Журналістка неодноразово ставала героїнею власних містифікацій:

Інсценування смерті: у 2017 році на її сторінці з’явилося повідомлення про її «вбивство» у Гадячі, яке виявилося фейком.

Секс-скандали з політичним підтекстом: Крат публічно звинувачувала СБУ та тодішнього президента Петра Порошенка у тому, що її коханець нібито був підісланим спецслужбистом. Свої «викриття» вона часто супроводжувала відвертими світлинами.

Радикальні акції: Ірма Крат брала участь у спробі підпалу посольства РФ на підтримку Надії Савченко та була затримана під час скандального захоплення готелю «Либідь» у Києві.

Дивні порятунки

В арсеналі Крат — історії про замахи, від яких її нібито рятували містичні збіги. Одного разу вона заявила, що від смерті після ефіру її врятував «український прапор від Віктора Януковича».

Через таку біографію медіаспільнота сприймає Ірму Крат радше як політичну перформерку та блогерку, чиї заяви часто потребують ретельної перевірки на адекватність та правдивість.

Суд над Андрієм Єрмаком — останні новини

Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді розглядали питання про обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Прокуратура просила взяти колишнього очільника Офісу президента під варту з можливістю внесення застави у 180 млн грн. Втім, того ж дня суд не ухвалив рішення через великий обсяг матеріалів справи. Під час засідання стало відомо, що провадження налічує 16 томів.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Єрмак причетний до легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво котеджного містечка під Києвом.

У середу, 13 травня, засідання триває.

